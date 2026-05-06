۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

لطیفی:پروژه موزه بدون مشارکت بخش خصوصی پیش نمی‌رود

گرگان-شهردار گنبد با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه موزه بزرگ گلستان گفت: این طرح بدون حضور سرمایه‌گذار به سرانجام نمی‌رسد و باید بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی لطیفی عصر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه موزه بزرگ گلستان، با اشاره به اهمیت این طرح در پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی شهر اظهار کرد: مطالبه احداث این موزه طی سال‌های اخیر به‌طور جدی از سوی شهروندان گنبدکاووس مطرح شده و اکنون به یکی از خواسته‌های محوری مردم تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه نقشی مؤثر در ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری منطقه دارد، افزود: با توجه به ابعاد گسترده طرح و محدودیت منابع مالی دولتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید شرایط لازم برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.

شهردار گنبدکاووس بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: شهرداری آمادگی دارد در مسیر جذب سرمایه‌گذار نقش فعال‌تری ایفا کند و انتظار می‌رود اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت را برای مشارکت در این پروژه معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن در راستای توسعه فرهنگی و رونق گردشگری گنبدکاووس است.

