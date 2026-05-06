به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی لطیفی عصر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه موزه بزرگ گلستان، با اشاره به اهمیت این طرح در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی شهر اظهار کرد: مطالبه احداث این موزه طی سالهای اخیر بهطور جدی از سوی شهروندان گنبدکاووس مطرح شده و اکنون به یکی از خواستههای محوری مردم تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه این پروژه نقشی مؤثر در ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری منطقه دارد، افزود: با توجه به ابعاد گسترده طرح و محدودیت منابع مالی دولتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید شرایط لازم برای حضور سرمایهگذاران فراهم شود.
شهردار گنبدکاووس بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: شهرداری آمادگی دارد در مسیر جذب سرمایهگذار نقش فعالتری ایفا کند و انتظار میرود ادارهکل میراثفرهنگی نیز سرمایهگذاران دارای صلاحیت را برای مشارکت در این پروژه معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تکمیل هرچه سریعتر این پروژه و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن در راستای توسعه فرهنگی و رونق گردشگری گنبدکاووس است.
نظر شما