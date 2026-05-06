سعید اطمینانی، رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه، از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با پدیده‌های احتکار و گران‌فروشی در سطح این شهرستان خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ آرامش بازار، اظهار داشت: بازدیدهای میدانی و مستمر از واحدهای عرضه‌کننده مایحتاج ضروری مردم با جدیت در حال انجام است و این روند با نظارت دقیق‌تر ادامه خواهد داشت.

این مسئول قضایی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار کالا یا گران‌فروشی، بدون اغماض و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

رئیس دادگستری بندرلنگه همچنین از شهروندان خواست در راستای همکاری با نهادهای نظارتی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را در اسرع وقت به اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف یا دادگستری اطلاع دهند تا اقدامات لازم با سرعت انجام شود.