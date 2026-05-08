قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۱ دلار بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تریدینگ اکونومیکس، روز جمعه، به دنبال دور جدید درگیری‌ها میان ایالات متحده و ایران که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشات را تهدید می‌کند، قیمت قراردادهای آتی نفت خام بازیابی شد؛ به طوری که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به مرز ۹۶ دلار و نفت برنت به بالای ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید.

بر اساس گزارش تریدینگ اکونومیکس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای آمریکایی همزمان با عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده از تنگه هرمز، حملات ایران را رهگیری کرده و دست به حملات تدافعی زده‌اند. با این حال، سنتکام تاکید کرده است که ارتش آمریکا قصد تشدید بیشتر تنش‌ها را ندارد.

در همین حال، دولت ترامپ در انتظار پاسخ ایران به پیشنهادی است که با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری‌های تقریبا ۱۰ هفته‌ای مطرح شده است. این در حالی است که تنش‌ها در سراسر خلیج فارس و لبنان همچنان بالاست.

بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود تهران پاسخ خود را ظرف دو روز آینده از طریق پاکستان به عنوان واسطه ارائه دهد.

در خبری جداگانه، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هشدار داد که این جنگ روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت را مختل کرده است. این نهاد بین‌المللی همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه بهبود و بازیابی تولید پس از پایان درگیری‌ها، روندی تدریجی و زمان‌بر خواهد داشت.