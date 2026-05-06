۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

پاراوزنه‌بردار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت شد

مشهد- رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی گفت: علی سیفی پاراوزنه‌بردار خراسان رضوی برای حضور در مسابقات آزاد آفریقا در الجزایر به اردوی تیم ملی دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی آخوندی اظهار کرد: سیفی مدال برنز مسابقات جهانی امارات در آذرماه ۱۴۰۱ و مدال نقره مسابقات امارات در شهریورماه ۱۴۰۲ دسته وزنی ۶۵ کیلوگرم را در کارنامه دارد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی ادامه داد: اردوی تیم ملی پاراوزنه‌برداری از فردا ماه به مدت ۱۰ روز در تهران برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: تیم ملی از ۲۷ اردیبهشت‌ماه برای حضور در مسابقات قهرمانی آزاد پاراوزنه برداری آفریقا ۲۰۲۶ به الجزایر سفر خواهد کرد.

آخوندی افزود: علاوه بر سیفی وزشکاران دیگری نیز از استان‌های تهران، گیلان، البرز، خوزستان، کرمانشاه، کرمان و مازندران در اردو حضور دارند.

