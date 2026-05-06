ملی پوشان جوان ایران به مدال نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از مسابقات جوانان جهان به میزبانی اسماعیلیه مصر، دو نماینده ایران امیرمحمد رحمتی و محمدامین دادوند در دسته ۸۸ کیلوگرم نمایندگان وزنه‌برداری ایران بودند که روی تخته رفتند.

نتایج نمایندگان ایران در یک ضرب:

دادوند در اولین حرکت یک ضرب خود از مهار وزنه ۱۴۰ کیلوگرم بازماند. وی در دومین حرکت موفق به مهار وزنه ۱۴۳ کیلوگرم شد. دادوند در سومین حرکت یک ضرب دادوند موفق به مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرم شد.

به این ترتیب محمدامین داودند در پایان حرکت یک ضرب با وزنه ۱۴۸ کیلوگرم در جایگاه یازدهم قرار گرفت.

در ادامه مسابقات قهرمانی جهان، در دسته ۸۸ کیلوگرم امیرمحمد رحمتی دیگر نماینده ایران در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۵۲ کیلوگرم را مهار کرد. وی در حرکت دوم یک ضرب از مهار وزنه ۱۵۹ بازماند. رحمتی در سومین حرکت یک ضرب از مهار وزنه ۱۶۲ بازماند.

به این ترتیب رحمتی در پایان حرکت یک ضرب با کسب عنوان هشتمی به کار خود پایان داد.

نتایج عملکرد نمایندگان ایران در دو ضرب:

امیرمحمد رحمتی در حرکت اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم شد.وی در دومین حرکت دوضرب از مهار وزنه ۱۸۷ کیلوگرم بازماند. وی در سومین حرکت هم از مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم بازماند و در جایگاه هفتم قرار گرفت.

همچنین دادوند دیگر نماینده ایران، در اولین حرکت دوضرب وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را نتوانست مهار کند. وی در دومین حرکت از مهار وزنه ۱۸۴ کیلوگرم هم بازماند. دادوند در سومین حرکت وزنه ۱۸۵ کیلوگرم را بالای سر برد که از مهار آن بازماند و از دور رقابت‌ها حذف شد.