به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اهمیت مقابله با این پدیده اظهار کرد: مبارزه با قاچاق یک تکلیف ملی است و چارچوب آن در فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری بهطور شفاف تبیین شده است.
وی با بیان اینکه قاچاق ممکن است در نگاه نخست بهدلیل قیمت پایین برخی کالاها مورد توجه قرار گیرد، افزود: این ارزانی در واقع نتیجه فرار از پرداخت حقوق قانونی است و در نهایت، بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان داخلی و اقتصاد کشور وارد میکند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاهها عنوان کرد: همافزایی بین نهادهای مسئول، مهمترین ابزار برای مقابله مؤثر با قاچاق است و جلسات این کمیسیون باید با رویکردی عملیاتیتر دنبال شود.
هاشمی حمایت از تولید داخل را مکمل مبارزه با قاچاق دانست و گفت: تأمین نیازهای دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای داخلی میتواند نقش مهمی در کاهش زمینههای قاچاق داشته باشد.
وی همچنین به شرایط مرزی کشور اشاره کرد و ادامه داد: گستردگی مرزها، ضرورت نظارت دقیقتر را افزایش داده و مدیریت هوشمند در این حوزه را اجتنابناپذیر کرده است.
استاندار خراسان جنوبی قاچاق سوخت را از چالشهای مهم استان برشمرد و افزود: در حال بررسی راهکاری هستیم تا بخشی از عواید حاصل از فروش سوخت در خود استان هزینه شود و از بروز تخلفات کاسته شود.
هاشمی در پایان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار گفت: کنترل مبادی عرضه، رصد جریان کالا و برخورد قاطع با عرضهکنندگان کالای قاچاق باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما