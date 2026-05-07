به گزارش خبرنگار مهر، دومین بازی درون تیمی شاگردان امیر قلعه نویی در حالی چهارشنبه گذشته در ورزشگاه پاس برگزار شد که شجاع خلیل زاده از ناحیه زانو و رامین رضاییان نیز از کشاله ران دچار مصدومیت شدند.

با این حال وضعیت هر دو بازیکن به گونه ای بود که ابهاماتی درباره حضور آنها در ادامه تمرینات که قرار است پس از دو روز استراحت ملی پوشان از سر گرفته شود؛ به وجود بیاید.

با این حال کادر پزشکی با بررسی وضعیت آنها به امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی اطمینان داد از شنبه می توانند همراه با سایر نفرات تمرین کنند و مصدومیت انها اصلا جدی نیست.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل