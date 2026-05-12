فوتبال در بدترین روزها هم دریچه نور است/اعضای تیم ملی عاشق ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگو با رسانه «اسپوتنیک روسیه»، گفت: جامعه بین‌الملل، رئیس جمهور کشور میزبان جام جهانی به جای اینکه خوش‌آمد گفته و بگوید اینجا همه چیز مهیا است، می‌گوید ما آمادگی میزبانی از یک تیم را نداریم. آن چیزی که ما از فیفا انتظار داریم، همان شعار همیشگی جدایی فوتبال از سیاست است اما آنچه امروز می‌بینیم، پیوستگی کامل فوتبال به سیاست است. مردم جهان ببینید کشور میزبان جام جهانی چه فرآیندی را رقم می‌زند.

وی افزود: واقعا اعتقاد دارم با وجود تلاش‌های فیفا، این جام جهانی کامل به فرآیند سیاسی عجین شده و وظیفه فیفا به عنوان نهاد متولی قانون‌گذاری، نظارت و اجرا در حوزه فوتبال این است که از هرچه بیشتر سیاسی شدن این پدیده که در تمام جهان میلیاردها نفر تماشاگر، هوادار و بازدید کننده دارد جلوگیری کند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره دلیل موافقت نشدن با میزبانی ایران در مکزیک، تاکید کرد: در این زمینه مکاتباتی از طرف وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه و مرکز دیپلماسی عمومی پیگیری شد و دیدم خود مکزیک هم نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کرده بود اما با توجه به طی شدن فرآیندهای فیفا، این موضوع در مقطع فعلی امکان‌پذیر نیست.

علوی به نکته مهمی اشاره کردید. فوتبال حتی در سخت‌ترین شرایط نیز دریچه‌ای به نور و امید است. تیم ملی ایران نه با لطف کشور میزبان بلکه با شایستگی خودش به جام جهانی صعود کرده و میلیون‌ها در سراسر کره خاکی، بابت این صعود شادی کردند. همین تیم هم مانند تیم‌های قبلی برای مردم ایران خاطره‌ساز است و آنها منتظر هستند یک حضور دیگر تیم ملی را در جام جهانی آن هم با یک مربی ایرانی و کادر سرتاسر ایرانی ببیند.

وی خاطرنشان کرد: این می‌تواند اتفاق بسیار مهمی در آوردگاه‌ بین‌المللی باشد. اگر کشور میزبان آمادگی و توانایی برقراری امنیت را دارد، چه ایرادی دارد؟ تیم ملی ایران هم یکی از شرکت کنندگان است و تا امروز تمام آنچه فکر کنید برای آماده‌سازی، برای اردوهای تدارکاتی و برای مسابقات به بهترین شکل انجام شده است. اگر همین الان گذرتان به غرب تهران رفته و به مرکز ملی فوتبال بروید، کادرفنی، بازیکنان و مجموعه تیم ملی را می‌بینید که خود را آماده می‌کنند. از صبح آنالیز و مباحث مربوط به داوری را دیده و تمرین و بدنسازی می‌کنند. این یعنی یک لشگر آماده برای یک نبرد بزرگ.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا برخی مسائل درباره دعوت بازیکنان به تیم ملی صحت دارد، گفت ابدا خیر. آنچه انجام گرفته براساس شایستگی مجموعه بازیکنانی است که راهی اردو شده‌اند. در مسابقات مقدماتی و بازی‌های تدارکاتی پس از آن حضور داشتند. می‌دانید حتی در تعطیلات عید که با جنگ تحمیلی سوم همزمان شده بود، تیم ملی تعطیل نبود و بازیکنان زمینی راهی ترکیه شدند. با وجود تعطیلی اردوی اردن، ۲ مسابقه بسیار خوب مقابل نیجریه و کاستاریکا انجام دادند.

علوی گفت: این نفرات بدون هرگونه ملاحظه‌کاری صرفا براساس نظر کادرفنی و علاقه به پیراهن تیم ملی، علاقه به ایران و مردمش انتخاب شدند. این شب‌ها اگر گذرتان به میدان‌های مختلف بیفتد، می‌بینید در اتفاقاتی که مردم ایران خلق می‌کنند بازیکنان تیم ملی و فوتبال کشور را و آنها نیز کنار مردم خود ایستاده و در حمایت از ایران عزیز شعار می‌دهند.

وی درمورد جلسه مهدی تاج با رئیس فیفا درمورد حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: ریاست فدراسیون با دعوت رسمی اینفانتینو، برای برپایی یک جلسه اختصاصی راهی خارج از کشور می‌شوند. یکی از موارد مورد بحث او در این نشست، همین فرآیند مربوط به بحث‌های امنیتی، برگزاری و جلوگیری از هرگونه مداخله منفی کشور میزبان، در هنگامه حضور تیم ملی در جام جهانی است‌. تلاش انجام می‌شود و به آن جلسه بسیار امیدواریم. اعتقاد داریم رییس فیفا ضمن محکومیت اقدامات رخ داده تا امروز، فرآیندی را طی می‌کند تا ورق جدیدی را بزند. ان‌شاءالله کاروان تیم ملی که نامش "میناب ۱۶۸" است بدون دغدغه راهی جام جهانی می‌شود.