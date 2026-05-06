به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فرهودی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح کارنامه این اداره‌کل در سال ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه توسعه فضاهای آموزشی و پیشرفت طرح‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان خبر داد.

فرهودی اظهار داشت: در سال گذشته مجموعاً ۱۶۹ پروژه آموزشی در سطح استان اجرا شده و سرانه فضای آموزشی استان به ۵.۷۴ مترمربع رسیده است.

وی این روند را در راستای تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه عدالت آموزشی دانست و گفت: توسعه فضاهای آموزشی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته که حاصل مشارکت مؤثر خیرین و همراهی مردم بوده است.

۱۲۱۱ پروژه تعمیراتی و مشارکت ۱۵۲ میلیارد تومانی خیرین

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به گستردگی اقدامات تعمیراتی و بهسازی اظهار کرد: در حوزه تعمیرات مدارس، ۱۲۱۱ پروژه شامل ۸۳۹۹ کلاس درس اجرا شده و در مجموع ۱۵۲ میلیارد تومان توسط مردم و خیرین برای بازسازی و ساماندهی فضاهای آموزشی کمک شده است.

به گفته وی، ۳۴۶ فضای آموزشی نیز با مشارکت برابر مردم و دولت بهسازی شده‌ است.

فرهودی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات گفت: در سال گذشته ۱۶۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و ۲۶ میلیارد تومان تجهیزات هنرستانی در استان توزیع شده است.

وی همچنین افزود: در راستای استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس، عملیات بهسازی و تعمیرات در ۲۳۲ فضای آموزشی با هزینه ۴۱ میلیارد تومان انجام شده است.

۱۸۷ پروژه تکمیل‌شده و پیشرفت ۸۶ درصدی طرح عدالت آموزشی

فرهودی تعداد پروژه‌های فعال نهضت توسعه عدالت آموزشی را ۲۹۱ پروژه شامل ۱۳۰۵ کلاس درس اعلام و بیان کرد: تاکنون ۱۸۷ پروژهتکمیل و تحویل شده و میانگین پیشرفت سایر پروژه‌ها ۸۶ درصداست. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این پروژه‌ها تا مهر ۱۴۰۵ تکمیل خواهند شد.

وی درباره وضعیت حذف مدارس کانکسی در استان گفت: در حالی که هدف‌گذاری ملی حذف مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز است، در آذربایجان‌شرقی با مشارکت خیرین، مدارس کانکسی با جمعیت بیش از ۸ دانش‌آموز نیز جایگزین شده و تاکنون ۱۸۴ کلاس درس تحویل آموزش‌وپرورش شده است.

به گفته فرهودی، دیروز بزرگ‌ترین مدرسه جایگزین کانکسی شامل ۶ کلاس درس تمام‌هوشمند در شهرستان میانه به بهره‌برداری رسید.

پیشرفت طرح جایگزینی مدارس سنگی

مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود: در مجموع ۴۵ مدرسه سنگی با ۱۵۱ کلاس درس در استان شناسایی شده بود که عملیات اجرایی جایگزینی ۸ پروژه به اتمام رسیده، ۳۱ پروژه در حال اجراست و ۶ پروژه نیز تا پایان خرداد آغاز می‌شود.

تحویل ۱۸ پروژه به احترام شهدای معلم و دانش‌آموز

فرهودی با گرامیداشت هفته معلم گفت: به افتخار ۱۸ شهید معلم و دانش‌آموز استان در جنگ رمضان، ۱۸ پروژه آموزشی تا پایان اردیبهشت تحویل جامعه آموزش‌وپرورش خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات استانی نوسازی مدارس گفت: اعتبارات این اداره‌کل از ۴۶۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۶۶۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

فرهودی درباره وضعیت سرانه آموزشی تبریز خاطرنشان کرد: سرانه فضای آموزشی این شهر از ۳.۴ مترمربع در سال ۱۴۰۳ به ۴ مترمربع در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته اما تبریز همچنان محروم‌ترین منطقه استان از نظر فضای آموزشی است و ۲۰ درصد مدارس آن نیازمند تخریب و بازسازی‌اند.

وی از برنامه ساخت مدرسه جدید در مراغه با همکاری آستان قدس رضوی خبر داد و همچنین گفت: در شهرک خاوران نیز با رشد جمعیت روبه‌رو هستیم اما تاکنون زمینی برای ساخت مدرسه در اختیار آموزش‌وپرورش قرار نگرفته است.

فرهودی در پایان از ساخت یادمان شهدای مدرسه زینبیه میانه در محل بمباران مدرسه در جنگ تحمیلی اول خبر داد.