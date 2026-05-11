ساخت و ساز دیتاسنترها زیربار فشار مسدودسازی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، به گفته شرکت BCS Consultancy متخصص این پروژه ها، شرکت های ساخت و ساز شاهد افزایش قیمت برخی مصالح تا سقف 20 درصد هستند و در برخی موارد دیگر مقدار مصالح مواد برای ارسال به یک چهارم مقدار مورد نیاز برای سفارش کاهش یافته است.

«اسکار لامپ» مدیر منطقه ای این شرکت معتقد است مصالح ساختمان سازی مبتنی بر نفت هر روز کمیاب تر و گران تر می شوند، این درحالی است که یک پنجم جریان ذخیره جهانی از تنگه هرمز می گذرد.

از آنجا که تولید موادی مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان انرژی زیادی مصرف می کند، صنعت ساخت و ساز شاهد تاثیر مسدود سازی این تنگه است.

لامپ در این باره می گوید: برای ساخت دیتاسنترها، اجزای اصلی دقیقا شامل همین مواد است و این امر یک نقطه عطف به حساب می آید. طبق گزارش IDC، این فشار به قبل از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران مربوط است.« اندرو باس»، مدیر ارشد تحقیقات در این موسسه تحلیلی می گوید: گزارش هایی درباره اختلالات وسیع تر زنجیره ذخایر و چالش های دسترسی به مواد نیز شنیده می شود، به خصوص برای مواردی مانند ترانسفورماتورهایی با ولتاژ بالا و ذخیره مس. این شایعات حتی قبل از آغاز جنگ در خاورمیانه نیز به گوش می رسید.

وی در ادامه می افزاید: به همین دلیل بسته شدن تنگه هرمز نیز به وضعیت کمکی نکرد بلکه این چالش به شکنندگی و شبهات بیشتری در اختلال بازار منجر شده و به همین دلیل احتمالا تاثیری نامتناسب در نتیجه بسته شدن تنگه به وجود آمده است.

ماه گذشته موسسه IDC هشدار داد ذخیره تجهیزات فناوری اطلاعات با تلاطم بیشتری روبرو خواهد شد زیرا جنگ با ایران به دلیل افزایش هزینه های انرژی و اختلال در مسیرهای بارگیری لجستیک جهانی را با چالش روبرو کرده است.