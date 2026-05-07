فرماندار سنقروکلیایی: مدیران برای تحقق شعار سال هماهنگ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای اداری شهرستان سنقروکلیایی در سال ۱۴۰۵ صبح پنجشنبه به ریاست فرماندار و با حضور امام جمعه، اعضای شورای تأمین، بخشداران، فرماندهان نظامی و انتظامی، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان گزارشی از عملکرد یک‌ساله مجموعه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند و روند اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

محمدی فرماندار سنقروکلیایی در این جلسه ضمن تسلیت شهادت قائد امت، شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره)، بر ضرورت حرکت هماهنگ مدیران در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: همه مسئولان باید با تمام ظرفیت در راستای تحقق این راهبرد ملی تلاش کنند.

فرماندار سنقروکلیایی ایجاد بستر مناسب برای کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان دانست و افزود: تسریع در پاسخگویی به استعلامات و تدوین برنامه‌های اجرایی منسجم باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی همچنین بر هم‌افزایی مدیران و پیگیری مستمر پروژه‌های عمرانی و اقتصادی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه دستگاه‌ها به مطالبات مردم شد.