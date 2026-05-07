شهادت چهارمین پسر «خلیل الحیه» در غزه+ عکس و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع در بیمارستان الشفاء در نوار غزه از شهادت «عزام خلیل الحیه» پسر خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، عزام خلیل الحیه بر اثر شدت جراحت ناشی از حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسید.

خلیل الحیه شب گذشته در پیامی اعلام کرد که پسرش در این حمله همراه با شماری دیگری از جوانان فلسطینی به شدت زخمی شده است.





با شهادت عزام خلیل الحیه، تعداد فرزندان شهید رئیس جنبش حماس در نوار غزه به ۴ نفر رسید. قبل از عزام، سه پسر و شماری از نوه های خلیل الحیه در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده بودند.



رسانه های فلسطینی تصاویری از تشییع پیکر شهید عزام خلیل الحیه در غزه منتشر کردند.





