به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان سلسله با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر سارق سیم برق و کابل مخابراتی شدند.

در تحقیقات پلیسی، متهم به چند فقره سرقت سیم برق و کابل مخابراتی اعتراف کرد و اظهار داشت اموال مسروقه را به یک واحد صنفی خرید ضایعات فروخته است.

بر اساس این گزارش، مأموران با هماهنگی قضائی بلافاصله نسبت به شناسایی و دستگیری مال‌خر اقدام کرده و واحد صنفی مربوطه نیز پلمب شد.

در پایان، متهمان به همراه پرونده تشکیل‌شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.