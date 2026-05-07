اعلام زمان بازگشت مدافع ناپخته پرسپولیس به تمرینات تیمی!

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت مصدومیت یعقوب براجعه مدافع پرسپولیس، مشخص شد و این بازیکن به‌زودی وارد مرحله تازه‌ای از روند درمان خود خواهد شد.

براجعه که در جریان یک بازی محلی دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ پا شده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه گچ پای خود را باز می‌کند و پس از آن، برنامه فیزیوتراپی و بازتوانی‌اش را زیر نظر کادر پزشکی آغاز خواهد کرد.

بر اساس برنامه تعیین‌شده، این مدافع جوان از ۱۵ خردادماه قادر خواهد بود تمرینات پا به توپ را آغاز کند تا به‌تدریج شرایط جسمانی مطلوب خود را برای بازگشت به میادین به دست بیاورد.

مصدومیت این بازیکن که بدون توجه به الزامات بازیکن حرفه ای در یک دیدار کاملا محلی حضور داشته و مصدوم شده است، تبعات مالی نیز برای او به همراه داشته و ۲۰ درصد از قراردادش به دلیل دوری از مسابقات کسر شده است. البته در صورتی که براجعه در فصل آینده عملکرد فنی قابل قبولی داشته باشد و رضایت کادر فنی و سرمربی تیم را جلب کند، این مبلغ دوباره به او بازگردانده خواهد شد.