تقویت احتمال بازگشت سیدجلال به کادر فنی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تعلیق رقابت های لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ باعث شد تا بار دیگر پروژه بازگشت سیدجلال حسینی به جمع مربیان پرسپولیس به عنوان دستیار اوسمار ویه را مطرح شود.

سرمربی برزیلی پرسپولیس که تصمیمات بزرگی برای تغییرات اساسی در لیست بازیکنان این تیم در نظر گرفته است تصمیم دارد مدیریت رختکن را به یکی از مربیان داخلی بسپارد که بازیکنان هم با او رابطه خوبی دارند.

سیدجلال حسینی نزدیک ترین گزینه اوسمار برای جهت دهی به رختکن است تا ضمن حفظ شرایط تیمی ، تمرکز آنها را به زمان بازگرداند که پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی بود.

قرار است با ورود سیدجلال به کادرفنی فصل آینده سرخ ها یکی از دستیاران پرسپولیس تغییر کرده و او با اختیار بیشتری امور فنی و مدیریتی رختکن را بر عهده خواهد داشت.