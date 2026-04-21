۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۸

جریمه برای سروش رفیعی و میلاد محمدی

جریمه برای سروش رفیعی و میلاد محمدی

کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس بازیکنان خاطی و غایب در تمرینات را با جریمه ۲۰ درصدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه پرسپولیس، کمیته انضباطی باشگاه، روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. این کمیته در این نشست به موضوعاتی چون غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی بازیکنان در شروع دور تازه تمرینات رسیدگی کرد.

بر این اساس، طبق آرای صادره سروش رفیعی و میلاد محمدی هر یک به میزان ۲۰ درصد از ارزش قرارداد خود متحمل جریمه نقدی می‌شوند. ۱۰ درصد از این جریمه قطعی خواهد بود و ۱۰ درصد باقی، برای ۳ ماه به حالت تعلیق در می‌آید و در صورت تکرار یا ادامه غیبت شامل حال این بازیکنان می‌گردد.

کمیته انضباطی باشگاه همچنین محمدحسین صادقی را به جهت یک جلسه غیبت، با توجه به حضور و ادای توضیحات با درج تذکر کتبی در پرونده مواجه کرد. یعقوب براجعه که در جریان فعالیت ورزشی خارج از تمرینات و بازی‌های پرسپولیس دچار آسیب‌دیدگی شد نیز به کمیته انضباطی باشگاه دعوت شد.

