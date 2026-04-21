جریمه برای سروش رفیعی و میلاد محمدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه پرسپولیس، کمیته انضباطی باشگاه، روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. این کمیته در این نشست به موضوعاتی چون غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی بازیکنان در شروع دور تازه تمرینات رسیدگی کرد.
بر این اساس، طبق آرای صادره سروش رفیعی و میلاد محمدی هر یک به میزان ۲۰ درصد از ارزش قرارداد خود متحمل جریمه نقدی میشوند. ۱۰ درصد از این جریمه قطعی خواهد بود و ۱۰ درصد باقی، برای ۳ ماه به حالت تعلیق در میآید و در صورت تکرار یا ادامه غیبت شامل حال این بازیکنان میگردد.
کمیته انضباطی باشگاه همچنین محمدحسین صادقی را به جهت یک جلسه غیبت، با توجه به حضور و ادای توضیحات با درج تذکر کتبی در پرونده مواجه کرد. یعقوب براجعه که در جریان فعالیت ورزشی خارج از تمرینات و بازیهای پرسپولیس دچار آسیبدیدگی شد نیز به کمیته انضباطی باشگاه دعوت شد.
