توزیع ۷۰ تن مرغ منجمد و آغاز ساماندهی بازار شکر قنادان

محمدتقی تابش‌مقدم در گفت و گو با خبرنگارمهر گفت: با توجه به شارژ کالابرگ سرپرستان خانوار از روز گذشته، ۷۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۵۳ هزار تومان در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: این توزیع در ۳۳ نقطه فروشگاهی استان انجام گرفته و شهروندان می‌توانند مرغ منجمد را با نرخ مصوب تهیه کنند.

سرپرست توسعه بازرگانی و نظارت بر کالای اساسی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در زمینه برنج و روغن مشکلی در بازار وجود ندارد، اظهار کرد: بخش صنف و صنعت قنادان طی روزهای اخیر با کمبود شکر روبه‌رو بود که به‌منظور رفع این مشکل، از امروز توزیع شکر تولیدشده در کارخانه قند در سامانه مربوطه آغاز شده است.

وی اضافه کرد: از هفتم ماه تاکنون حدود ۱۲۰ تن مرغ تأمین شده که ۷۰ تن آن از روز گذشته وارد چرخه توزیع شد.