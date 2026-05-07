اهدای «اسکار» سینمای ایتالیا با حمایت از فلسطین آزاد همراه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، به لطف جشنواره فیلم کن دومین فیلم بلند فرانچسکو سوسای با عنوان «آخرین نفر برای جاده» که در بخش «نوعی نگاه» جشنواره کن به نمایش درآمد، برنده بزرگ جوایز دیوید دی دوناتلو ایتالیا ۲۰۲۶، برترین جوایز سینمایی این کشور که معادل اسکار شمرده میشود، شد.
«آخرین نفر برای جاده» یک فیلم جادهای عجیب و غریب است که داستان چند جوان را تصویر میکند که سفری پر هرج و مرج را در دشتهای ونیز آغاز میکنند. این فیلم جوایز بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگری، تدوین، فیلمنامه، تهیهکننده، انتخاب بازیگر و آهنگ اورجینال را از آن خود کرد.
در حالی که نمایش این فیلم در بریتانیا، فرانسه، سوئیس و لهستان لغو شد، سوسای پس از دریافت تندیس بهترین فیلم که موفقیت وی را تکمیل کرد، گفت: «آزادی یعنی نترس بودن».
جایزه دیوید برای بهترین کار اول به مارگاریتا اسپامپیناتو برای فیلم «جیویا میا» («عزیزم») اهدا شد که درباره پسر جوان و گستاخی به نام نیکو است که در خانوادهای اهل تکنولوژی بزرگ شده و مجبور میشود تابستان را در یک شهر ساحلی سیسیلی با عمه مسن بدخلق و مذهبیاش بگذراند. آرورا کواتروچی، که در «عزیزم» نقش عمه مسن معروف را بازی کرده نیز جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد.
فیلم «مزهکنندگان» ساخته سیلویو سولدینی که داستان واقعی زنانی را که برای چشیدن غذاهای آدولف هیتلر به خدمت اجباری گرفته شده بودند، تصویر کرده، جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد و علاوه بر آن جایزه «دیوید جوانان» را که توسط یک هیئت داوران دانشجویی انتخاب شد، به دست آورد. این فیلم همچنین جایزه بهترین چهرهپردازی را از آن خود کرد.
در این مراسم لینو موسلا جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای فیلم «نونوستانته» دریافت کرد و روی صحنه با ایراد سخنرانی سیاسی و مدنی سخنانش را با نقل قولی از رابرت دنیرو شروع کرد که سینما را در کنار تئاتر، موسیقی و شعر «تهدیدی برای خودکامگان فاشیست» خوانده است.
وی افزود: بله، من فکر میکنم سینما میتواند مانند تئاتر، موسیقی، شعر، همبستگی انسانی و یک تهدید باشد. تهدیدی برای فاشیسم.
وی سپس از زنان و مردانی که در ناوگان جهانی سومود راهی غزه شدند و همه کسانی که خود را متعهد میکنند و هر روز خود را در معرض وحشت جهانی قرار میدهند، تشکر کرد.
وی سخنانش را با درخواستی روشن به پایان رساند: «من هرگز از درخواست برای فلسطین آزاد دست نخواهم کشید.»
در همین حال این مراسم شامل سخنرانیهای مرتبط با مضامین کار، مسئولیت مدنی و درگیریهای بینالمللی هم بود. امسال، جوایز دیوید ایتالیا با افزایش خشم ضد دولتی از سوی جامعه سینمایی این کشور همراه شد که به دلیل حذف بودجه وزارت فرهنگ برای تخفیف به فیلمهای تولید داخل و سایر مشوقها، چهره کرد. حتی کار به تحریم جوایز دیوید به عنوان نوعی اعتراض، پیش از این رویداد هم رسید، اما این اتفاق نیفتاد.
اکنون اگرچه اعطای بودجه حمایتی تولید فیلم دوباره شروع شده، اما دولت این مبلغ را از مجموع ۷۰۰ میلیون یورو (۸۲۲ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۵ به ۶۱۰ میلیون یورو (۷۱۶ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۶ و ۵۰۰ یورو (۵۸۵ میلیون دلار) برای سال ۲۰۲۷ کاهش داده است. از جنبه مثبت، سال ۲۰۲۶ از نظر حمایت از فیلمهای داخلی خوب شروع شده و تعداد بلیت فروخته شده در ۴ ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، ۱۸.۹ درصد افزایش یافته است.
از دیگر برندگان جوایز دیوید می توان به این موارد اشاره کرد: در بخش بهترین فیلم بینالمللی فیلم «یک نبرد پس از دیگری» ساخته پل توماس اندرسون برنده شد و جایزه دیوید به انتخاب تماشاگران به فیلم پرفروش اخیر «کامینو بوئن» به کارگردانی جنارو نونزیانته و با بازی چیکو زالون، کمدین مشهور، رسید. ویتوریو استورارو، فیلمبردار برنده ۳ جایزه اسکار هم با یک جایزه ویژه تقدیر شد.
جایزه یک عمر کار حرفهای به جیانی آملیو رسید که در خارج از ایتالیا بیشتر با فیلم نامزد اسکارش «درهای باز» (۱۹۹۰) و همچنین «کودکان ربودهشده» که جایزه بزرگ کن ۱۹۹۲ را از آن خود کرد، شناخته میشود. او چندی پیش فیلم «میدان نبرد» را کارگردانی کرده که سال ۲۰۲۴ در ونیز به نمایش درآمد. آملیو اکنون در حال فیلمبرداری درام «بدون درد» با بازی والریا گولینو و الساندرو بورگی است که امسال به ونیز راه یافته است.
جشنواره دیوید در استودیو چینهچیتا رم برگزار شد، که در حال بازسازی اساسی است تا جایگاهی برای ساخت محصولات جذاب هالیوودی باشد. به تازگی سریال «کیش آدمکش» نتفلیکس به کارگردانی یوهان رنک در آنجا فیلمبرداری شد.
