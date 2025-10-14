به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب اظهار کرد: بر اساس گزارشهای مردمی، یک قلاده خرس قهوهای ۵ ساله در یکی از باغهای سیب مجاور منطقه حفاظتشده دنا در دام تله افتاده بود نجات و رها سازی شد.
وی افزود: ستاد عملیات اداره کل محیط زیست استان با محوریت معاونت محیط طبیعی متشکل از کارشناسان محیطبان و دامپزشک، به محل گزارش اعزام و خرس را بیهوش و از تله آزاد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: بررسیهای میدانی و اولیه نشان از آن داشت که خرس از ناحیه کمر درگیر تله سیم خاردار شده است.
دیانتی نسب تصریح کرد: تنها راه نجات خرس بیهوش کردن آن بود ذا همکاران محیط طبیعی با همراهی دامپزشک مستقر در محل، ابتدا خرس را بیهوش و سپس از تله رهایش کردند.
وی افزود: معاینه بالینی نشان از این داشت که خرس از ناحیه کمر زخمی شده اما زخم ایجاد شده زیاد عمیق و کاری نبوده است.
مدیرکل محیط زیست استان تاکید کرد: با تائید نظر دامپزشک وضعیت خرس مناسب تشخیص داده شد و با حضور نماینده دادستان دنا به منطقه امن منتقل شد و سالم به دامان طبیعت رها سازی شد.
وی اضافه کرد: خرس جانوری است که بیش از ۹۰ درصد انرژی خود را با خوردن گیاهان و میوهها تأمین میکند و اکنون که فصل برداشت میوهها است حیات وحش خصوصاً خرس درحاشیه باغها ممکن است دیده شوند.
دیانتی نسب اضافه کرد: از مردم طبیعت دوست درخواست میشود درصورت مشاهده هرگونه حیات وحش در اطراف باغها و مزارع کشاورزی خود موضوع را به سامانه رایگان ۱۵۴۰ یا به نزدیکاترین محیطبانی اطلاع دهند.
