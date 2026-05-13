توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری در فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجتحقیقی با اشاره به آغاز توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری در استان فارس اظهار کرد: این اقدام از امروز با هدف کمک به آرامش بازار و کاهش فشار بر خانوارها آغاز شده و در شرایط نیاز بازار به مداخله، از ذخایر دولتی استفاده میشود.
وی با تأکید بر اینکه بازار با دستور اداره نمیشود، افزود: تعادل عرضه و تقاضا عامل اصلی در کنترل قیمتهاست و دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و اتاق اصناف در حوزه نظارت بر بازار همکاری دارند.
به گفته این مقام مسئول، قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ منجمد ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و این محصول با نرخ مصوب و ملی در سطح استان توزیع میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به جایگاه این استان در تأمین کالاهای اساسی کشور تصریح کرد: مدیریت ذخایر و توزیع بهموقع اقلام پروتئینی نقش مهمی در ایجاد آرامش بازار و دسترسی مناسب مردم دارد.
بهجتحقیقی همچنین با بیان اینکه تولید مرغ در استان در وضعیت متناسب با نیاز بازار قرار دارد، گفت: ذخایر این محصول بهصورت مستمر مدیریت میشود و در صورت کاهش تولید، از این ذخایر برای تنظیم بازار استفاده خواهد شد.
