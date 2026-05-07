به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داده است.

در بیانیه حزب الله در خصوص این عملیات آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۱۸ صبح امروز پنج شنبه مرکز فرماندهی ارتش اشغالگر را در شهرک البیاضه با پهپاد انفجاری به دقت هدف قرار دادند.

مجاهدان مقاومت اسلامی همچنین ساعت ۱۴:۰۰ ظهر امروز مرکز تجمع خودروهای نظامی ارتش اشغالگر را در شهرک شمع موشک باران کردند.