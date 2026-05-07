به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی ظهر پنجشنبه در همایش شوراهای بخش مرکزی شهرستان ساوه اظهار کرد: همه برنامهها و اقدامات اجرایی باید مبتنی بر آموزههای قرآن و ارزشهای دینی باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای روستاها افزود: روستاها از توانمندیهای انسانی و فرهنگی قابل توجهی برخوردارند و نباید شاهد وجود نیازمندان رهاشده یا افزایش پروندههای قضایی در این مناطق باشیم. حضور بزرگان و ریشسفیدان میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را پیش از تبدیل شدن به بحران، مدیریت کند.
حجتالاسلام رحیمی با بیان اینکه طلاق و آسیبهای اجتماعی نباید در روستاها رواج یابد، تصریح کرد: نخستین وظیفه ما تقویت ایمان و دومین وظیفه، توکل به خداوند متعال است،نباید قدرت و جایگاه خود را وابسته به اشخاص یا مقامها بدانیم، بلکه باید با پرهیز از گناه، زمینه نزول رحمت الهی را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: جامعه روستایی باید گوشبهفرمان خدا و تسلیم اوامر الهی باشد تا فرهنگ روستا رنگ و بوی خدایی بگیرد، در این مسیر، تقویت مساجد و توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
امام جمعه ساوه همچنین بر تقویت روحیه مشورت و همفکری در امور روستاها تأکید کرد و گفت: شوراها باید در تصمیمگیریها اهل مشورت و احسان باشند و از ظرفیت جمعی برای حل مسائل استفاده کنند.
وی رسیدگی به خانوادههای نیازمند را از اولویتهای مهم دانست و تصریح کرد: نباید اجازه داد هیچ خانوادهای در روستا گرفتار فقر و محرومیت بماند و وجود افراد گرسنه در جامعه اسلامی پذیرفتنی نیست.
حجتالاسلام رحیمی با اشاره به ضرورت عدالتخواهی افزود: مساوات را فراموش نکنید و زیر بار ظلم نروید،امروز حضور و تجمع کریمانه نشاندهنده روحیه ایستادگی در برابر ظلم است، هرچند ممکن است مورد بیمهری قرار گرفته باشیم، اما مقتدرانه ایستادهایم.
وی بر مدیریت صحیح منابع آبی تأکید کرد و گفت: مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، باید با دقت و برنامهریزی جدی مورد توجه قرار گیرد.
