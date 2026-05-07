تحریم چندین نهاد و شخصیت عراقی به بهانه ارتباط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان بازوی تروریسم اقتصادی این کشور، تحریم‌های جدیدی را علیه برخی شخصیت‌ها و نهادهای عراقی به بهانه ارتباط با ایران اعمال کرد.

در حالی که دولتمردان آمریکا از ادامه مذاکرات برای رسیدن به راه حل نهایی جهت توقف جنگ در منطقه سخن می‌گویند، وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده است که بخشی از این تحریم‌ها علیه معاون وزیر نفت عراق به دلیل دست داشتن در طرحی برای کمک به ایران در فروش نفت اعمال شده است.

وبگاه الجزیره با اعلام این خبر می افزاید که این وزارتخانه مدعی شده است معاون وزیر نفت عراق از موقعیت خود برای تسهیل تغییر مسیر نفت و فروش آن به نفع ایران استفاده کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین از اعمال تحریم‌های دیگر علیه ۳ نفر از فرماندهان ارشد گروه های مقاومت شامل کتائب سید الشهداء و عصائب اهل الحق خبر داد.

وزارت خارجه آمریکا در تایید اقدام وزارت خزانه‌داری این کشورمدعی شده است که تحریم‌ها، شبکه‌هایی را هدف قرار می‌دهند که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، منابع آن را غارت می‌کنند و خشونت علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها را تشدید می‌کنند.

اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران و دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه در شرایطی دنبال می‌شود که این کشور مدعی پیشبرد مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی جهت توقف جنگ در منطقه است، اما در عین حال با اقدامات آمیز خود در مسیر رسیدن به توافق مانع تراشی می کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا طی هفته‌های گذشته نیز تحریم‌های دیگری را علیه برخی نهادها و شخصیت‌های ایرانی اعمال کرده بود.