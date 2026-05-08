حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی جاده میان دو شهرک کفرشوبا و کفرحمام در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

همزمان منابع لبنانی از شهادت یک لبنانی در حمله هوایی اسرائیل به حاصبیا در جنوب لبنان خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهرک های النصریه، طیرفلسیه، حلوسیه و حلوسیه الفوقا هشدار تخلیه صادر کرد.

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند مبارزان مقاومت شب گذشته چهار خودروی نظامی رژیم صهیونیستی را در اطراف روستای «بیوت السیاد» در جنوب لبنان با موشک‌های هدایت ‌شونده هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، خودروهای هدف قرار گرفته پس از اصابت موشک‌ها دچار آتش‌سوزی شدند و شعله‌های آتش در محل مشاهده شده است.