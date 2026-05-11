مرتضی اخوی معاون انتشارات حماسهیاران در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور این نشر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد و گفت: ما تقریباً با۸۰ عنوان کتاب در نمایشگاه امسال حضور داریم که از این عناوین سه آثار ما تازه نشر هستند که دو عنوان آن در اسفند سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیدهاند.
وی با اشاره به سابقه انتشارات حماسهیاران افزود: انتشارات حماسه یاران یک ناشر تقریبا نوپایی است و قدمت خیلی زیادی به همراه ندارد. از این جهت هنوز به آن قوام آثاری نرسیده است. البته در مسیر پیش رو تولیدات بسیار ارزشمندی در کنار محتوای مناسبی که برای کتابها در نظر داریم اتفاق خواهد افتاد و به کمیت کتابها افزوده خواهد شد.
آغاز پژوهش جنگ رمضان در نشر حماسه یاران
معاون انتشارات حماسه یاران از آغاز پژوهشهایی در حوزه جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: ما پژوهشهایی را در باب جنگهای تحمیلی اخیر شروع کردهایم ولی هنوز تبدیل به کتاب نشدهاند. البته این روند مراحل زیادی را طی کرده است.
اخوی اثری درباره رهبر شهید انقلاب را پروژه آینده این انتشارات دانست و بیان کرد: کتابی را در دست داریم که در واقع زندگی رهبر شهید انقلاب است که به صورت روایی پرداخته شده است. روایت آن از دوران کودکی تا شهادت ایشان را شامل میشود. تعدادی از این خاطرات توسط خود ایشان نقل شده و باقی روایت کتاب از دیگر افراد است. این روایتها جمع آوری شده و یک نظمی از نظر سیر زمانی و سیر تاریخی پیدا کردهاند اما متاسفانه به نمایشگاه کتاب نخواهد رسیدو بعد از نمایشگاه عرضه خواهد شد.
نمایشگاه مجازی عادلانهتر از فیزیکی است
وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به مزیتهای نمایشگاه مجازی کتاب به نمایشگاه حضوری گفت: وقتی نمایشگاه مجازی میشود، مخاطبان دسترسی بهتر و عادلانهتری به کتاب دارند. در نمایشگاه فیزیکی کتاب که هر سال برگزار میشد، بیشتر شهروندایی که در خود تهران و استانهای اطراف آن امکان حضور داشتند شرکت میکردند. ولی در مجازی مسیری فراهم میشود که همه مردم کشور حتی دور افتادهترین روستاها، شهرها از تهران امکان خرید دارند. به عبارتی دسترسی آسان میشود و این مجازی بودن به نظر بنده به عدالت شاید نزدیکتر باشد.
جستجوی راحت و قابل دسترس
معاون انتشارات حماسهیاران جستجوی راحت و سریع را از ویژگیهای دوم نمایشگاه مجازی دانست و بیان کرد: ویژگی دوم به نظر بنده جستجوی راحت است. در نمایشگاه مجازی با یک سیستم و تلفن هوشمند، کتابی که مدنظر مخاطب است در کوتاهترین زمان ممکن پیدا میشود. اما در نمایشگاه فیزیکی این اقدام زمانبر بوده تا غرفه ناشر و کتاب مدنظر پیدا شود.
خرید هدفمندتر میشود
اخوی خرید هدفمند را در نمایشگاه مجازی سومین مزیت دانست و افزود: نمایشگاه مجازی کتاب، خرید را هدفمندتر میکند. در نمایشگاه فیزیکی مخاطب کتابهایی را خریداری میکند و ممکن است زمان زیادی را صرف کند و یا بدون هدف در بین غرفهها قدم بزند. البته این نکته حُسنهایی را بههمراه دارد اما در نمایشگاه مجازی خرید هدفمندتر انجام میشود.
حذف هزینه اضافی
وی با اشاره به کاهش هزینهها هم برای ناشر و هم برای مخاطب گفت: هزینه نمایشگاه مجازی برای مخاطب و ناشر کمتر است. طبیعتاً حضور، تبلیغ، هزینه کارمندان و اسکان ناشران به خصوص استانی هزینه بالایی را به همراه خواهد داشت که در نمایشگاه مجازی کاهش و برخی از آنان عملا حذف خواهد شد. این هزینهها برای مخاطبان هم وجود دارد تا بتوانند خودشان را به غرفهها برسانند که به عبارتی با نمایشگاه مجازی حذف خواهد شد.
دسترسی سریع به ناشر
معاون انتشارات حماسه یاران ویژگی پنجم مزیت نمایشگاه مجازی نسبت به نمایشگاه حضوری را ارتباط سریع و مستقیم ناشر و مخاطب بیان کرد: این نکته هم در نمایشگاه فیزیکی و هم مجازی وجود دارد و میشود به آن توجه کرد. این ویژگی به این موضوع برمیگردد که مخاطب میتواند ارتباط مستقیم و سریع با ناشر برقرار کند. خصوصاً اگر ناشرها در صفحات مجازی خودشان اطلاع رسانی انجام دهند. در واقع راه ارتباطی در اختیار مخاطبها قرار بدهند که این کار توسط انتشارات خود ما انجام شده است. در واقع مخاطب هر پرسشی داشته باشد در ارتباط با کتاب حتی برای سایر نشرها راهنمایی لازم را انجام میشود.
استفاده از ظرفیت رسانهای
اخوی با بیان شیوه تبلیغاتی انتشارات حماسهیاران در شرایط اخیر اظهار کرد: ما در نمایشگاه مجازی برای اینکه در واقع بتوانیم تبلیغ آثار خود را انجام دهیم، چند فعالیت انجام دادهایم. اولین کار ما استفاده از ظرفیتهای رسانهای افراد است. یعنی دوستان و همکارانی که صفحات مجازی مطلوبی دارند و دارای اعتبار و اعتماد مخاطب هستند و آثار ما را تبلیغ میکنند.
وی در ادامه افزود: دومین راهکار تبلیغی ما، پیجهای رسانهای هستند. ما پیجهایی داریم که پیجهای پرمخاطب و کاربردی هستند و قابل استفادهاند. ما به این صفحات هم تبلیغ میدهیم. این تبلیغ یا به صورت ارسال کامل کتاب یا برخی از صفحات کتاب است که در اختیار آنان قرار میگیرد.
آمادگی پشتیبانی تیم حماسهیاران در نمایشگاه مجازی
معاون انتشارات حماسه یاران از پشتیبانی این تیم در نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد و گفت: به جهت اینکه ما در تبلیغاتمان بتوانیم ارتباط مستقیمی با مخاطب داشته باشیم و اکثر پرسشهای آنان را پاسخگو باشیم ما لینکی در اختیار مخاطبان قرار میدهیم به همراه شماره افراد در روابط عمومی و تبلیغات که پیوسته پاسخگو هستند تا مخاطب را راهنمایی کنند. امیدوارم با این روش مخاطبان بتوانند هم تجربه خرید بهتری داشته باشند و هم کتاب بهتر و مناسب سلیقه خود را انتخاب کنند.
