در جبهه لبنان و فلسطین اشغالی چه می گذرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره،منابع خبری از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب لبنان دست کم ۱۱ شهید و دهها زخمی برجا گذاشت.

مرکز اورژانس وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای بیان کرد که در حمله هوایی دشمن اسرائیلی به شهرک حبوش از توابع استان النبطیه در جنوب لبنان ۵ نفر شهید و ۲ نفر زخمی شدند.

همچنین حمله هوایی دشمن اسرائیلی به شهرک الدویر در استان النبطیه موجب شهادت ۳ نفر از جمله یک کودک شد و ۱۵ زخمی برجا گذاشت.

در حمله هوایی دیگر ارتش اسرائیل به شهرک حاروف در استان النبطیه نیز ۳ نفر از جمله یک دختربچ خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی جاده میان دو شهرک کفرشوبا و کفرحمام در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

همزمان منابع لبنانی از شهادت یک لبنانی در حمله هوایی اسرائیل به حاصبیا در جنوب لبنان خبر دادند.

توپخانه ارتش اسرائیل شهرک های برعشیت و صفد البطیخ در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

هشدار تخلیه به ساکنان ۶ شهرک

آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان ۶ شهرک در جنوب لبنان هشدار داد فورا خانه‌های خود را تخلیه کنند و دست کم یک کیلومتر از این روستاها فاصله بگیرند.

در بیانیه‌ای که این سخنگو منتشر کرد به ساکنان شهرک های النمیریه، طیر فلسیه، حلوسیه، حلوسیه الفوقا، طورا، و معرکه هشدار داده شده است فورا منازل خود را تخلیه کنند و دست کم یک کیلومتر از این روستاها خارج شوند و در فضای باز بمانند.

شهادت امدادرسان لبنانی

در همین حال سازمان دفاع مدنی لبنان از شهادت یکی از امدادرسانان به نام حافظ علی یحی در حمله هوایی اسرائیل به جاده راشیا- کفرشوبا در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین روستای المنصوری هدف حملات توپخانه‌ای ارتش اسرائیل قرار گرفت و نظامیان اسرائیلی بامداد امروز تلاش کردند در این منطقه پیشروی کنند

درهم کوبیدن مواضع نظامیان اسرائیلی از سوی حزب الله

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند مبارزان مقاومت شب گذشته چهار خودروی نظامی رژیم صهیونیستی را در اطراف روستای «بیوت السیاد» در جنوب لبنان با موشک‌های هدایت ‌شونده هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، خودروهای هدف قرار گرفته پس از اصابت موشک‌ها دچار آتش‌سوزی شدند و شعله‌های آتش در محل مشاهده شده است.

حادثه امنیتی در جنوب لبنان

منابع عبری گزارش دادند که یک حادثه امنیتی در جنوب لبنان رخ داده و ارتش رژیم صهیونیستی در حال انتقال نظامیان زخمی به بیمارستان‌های شمال فلسطین اشغالی است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حادثه و شمار زخمی‌ها منتشر نشده است.

حمله پهپادی به شلومی و راس الناقوره

منابع عبری گزارش دادند که یک پهپاد به هدفی در منطقه «شلومی» در نزدیکی مرز لبنان حمله کرده است.

رسانه‌های عبری همچنین اعلام کردند در پی انفجار یک پهپاد انتحاری در منطقه «رأس ‌الناقوره» در الجلیل غربی، دست‌ کم یک نفر به شدت زخمی شده است.

آماده باش ارتش اشغالگر از بیم حملات حزب الله

رسانه های رژیم صهیونیستی از آماده باش کامل ارتش این رژیم از بیم حملات سنگین حزب الله خبر دادند.

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع خود گزارش داد: در پی هدف قرار گرفتن فرمانده نیروی رضوان، وضعیت آماده‌باش کامل در میان نیروهای ارتش در داخل و مرز لبنان، از بیم حملات تلافی‌جویانه حزب‌الله، برقرار است.

این رسانه صهیونیستی اعلام کرد: فعالیت‌های عمومی در مناطق مجاور مرز لبنان، به دلیل پیش‌بینی حملات حزب‌الله، لغو شده است.