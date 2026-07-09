هشدار هواشناسی سمنان؛ وزش باد شدید و آغاز موج گرما

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز پنجشنبه شاهد وزش بادهای شدید در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود. طبق اعلام سازمان هواشناسی این وضعیت تا ابتدای روز شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان در این پایان هفته جوی پایدار و تداوم وزش باد شدید و گرد و خاک را پیش بینی کردند. اداره کل هواشناسی استان سمنان همچنین اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، سرعت وزش باد در ساعات بعد از ظهر و شب بیشتر است.

این اداره کل در اطلاعیه ای همچنین اعلام کرد پیش بینی شده وزش باد سبب خسارت‌های احتمالی و کاهش موقتی دید خواهد شد.

پیش بینی هواشناسی برای فردا و پس فردا نیز افزایش دو درجه‌ای دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان خواهد بود و به نظر می رسد که این آغاز یک موج گرما در این استان است.

اما در مرکز استان سمنان همزمان با پنجشنبه و جمعه هفته جاری وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوا و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده که از فردا دو درجه در بیشینه گرمتر نیز خواهد شد.

روند افزایش دمای مرکز استان سمنان تا روز یکشنبه به اوج خود خواهد رسید تا جایی که بیشینه دمای هوا از ۴۰ نیز عبور خواهد کرد. در گرمسار و ایوانکی نیز وزش باد و گرد و خاک همچنین افزایش دمای هوا پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۴۱ و ۳۱ درجه بالای صفر است و بر میزان دمای هوا افزوده نیز خواهد شد.

هرچند در شاهرود دمای هوا به مراتب کمتر است اما در این شهرستان هم جوی آرام همراه با وزش باد و همچنین افزایش دمای هوا پیش بینی شده است وضعیتی که به صورت مشابه برای دامغان هم صدق می کند با این تفاوت که در دامغان وزش باد شدید با امکان بروز خسارات پیش بینی شده است.

در میامی هم وزش باد شدید و آغاز روند افزایشی دمای هوا پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۳۷ و ۲۴ درجه بالای صفر اعلام شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۳۸ و ۲۶ درجه بالای صفر و میامی ۳۶ و ۲۲ درجه بالای صفر اعلام شده است برای سرخه و مهدیشهر هم جوی آرام همراه با وزش بادهای نسبتاً شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است گفتنی است از فردا به مرور شاهد افزایش دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود اوج این گرما در روز یکشنبه هفته آتی رقم می خورد.