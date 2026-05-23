به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح شنبه و با خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان پیش بینی هواشناسی برای نقاط مختلف این استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک است.

با خروج‌ سامانه بارشی از استان، از امروز صبح شاهد وزش تندباد و گرد و خاک در نقاط مختلف استان سمنان به ویژه نیمه شمالی و شرقی خواهیم بود.

بارش های ۴۸ ساعت اخیر دمای هوا را در استان کاهش داده و امروز نیز شاهد خنکی هوا خواهیم بود.

روز گذشته وزش بادهای شدید در نقاط مختلف استان سبب شکستن سرشاخه درختان شد مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سرعت وزش باد در شاهرود و سمنان به صورت مشابه ۴۳ کیلومتر بر ساعت عنوان شده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در دامغان ۵۴ کیلومتر بر ساعت بود بیان کرد: سرعت وزش باد در گرمسار ۵۸ کیلومتر بر ساعت، بیارجمند ۲۹ کیلوپتر بر ساعت، آرادان ۱۴ کیلوپتر بر ساعت ایوانکی ۴۰ کیلومتر برساعت، بسطام ۵۸ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود : در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در میامی ۲۹، رضوان ۴۳ و شهمیرطاد ۲۲ کیلومتر بر ساعت توسط دستگاه های بادسنج هواشناسی استان سمنان ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت باد در حسینان ۴۳ کیلومتر بر ساعت، مجن ۵۴، مهدیشهر ۳۲، نزدین هفت، کوهان ۲۲، امیریه ۴۳، فرومد ۱۴، کلاته خیج ۱۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است در سرخه رکورد ۷۹ کیلومتر بر ساعتی ثبت شده است.

برای مرکز استان سمنان آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک شدید پیش بینی شده است در منلطق غربی استان نیز وزش باد و گرد و خاک همراه با افزایش دمای هوا پیش بینی شده است. کارشناسان هواشناسی در شرق استان نیز آسمان نیمه ابری همراه با وزش بادهای نسبتا شدید پیش بینی کرده است.