اذعان ترامپ: ایران «نیروی دریایی» دارد/ آنها به ۳ ناوشکن ما حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، با وجود تجاوز نیروهای آمریکایی به بندر قشم و بندرعباس در جنوب ایران، دونالد ترامپ این حملات را ناچیز خواند و مدعی شد که آتش‌بس برقرار است و همچنان جریان دارد.

رئیس دولت تروریستی آمریکا اذعان کرد که نیروی دریایی ایران با انواع تسلیحات جنگی به ۳ ناوشکن آمریکایی متجاوز حمله کرده است.

ترامپ فرار ناوشکن‌های آمریکایی را خروج آنها از زیر آتش ایران توصیف کرد!

او در دروغ دیگری مدعی شد که به هیچ کدام از ناوشکن‌ها آسیبی نرسیده است.

به دنبال حمله به بندر قشم و بندر عباس، مرکز فرماندهی تروریست‌های آمریکایی در غرب آسیا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی حملات به مناطقی در بندرعباس و قشم را بر عهده گرفت.

در همین حال، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که در پاسخ به تعرض ناوشکن های دشمن آمریکایی به دو نفت کش ایرانی، با موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی، آنها را مورد حمله قرار دادند.