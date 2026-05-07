۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۳۲

اذعان ترامپ: ایران «نیروی دریایی» دارد/ آنها به ۳ ناوشکن ما حمله کردند

رئیس دولت تروریستی آمریکا اذعان کرد که «نیروی دریایی ایران» با انواع تسلیحات جنگی به ۳ ناوشکن آمریکایی متجاوز حمله کرده اما آتش‌بس برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، با وجود تجاوز نیروهای آمریکایی به بندر قشم و بندرعباس در جنوب ایران، دونالد ترامپ این حملات را ناچیز خواند و مدعی شد که آتش‌بس برقرار است و همچنان جریان دارد.

رئیس دولت تروریستی آمریکا اذعان کرد که نیروی دریایی ایران با انواع تسلیحات جنگی به ۳ ناوشکن آمریکایی متجاوز حمله کرده است.

ترامپ فرار ناوشکن‌های آمریکایی را خروج آنها از زیر آتش ایران توصیف کرد!

او در دروغ دیگری مدعی شد که به هیچ کدام از ناوشکن‌ها آسیبی نرسیده است.

به دنبال حمله به بندر قشم و بندر عباس، مرکز فرماندهی تروریست‌های آمریکایی در غرب آسیا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی حملات به مناطقی در بندرعباس و قشم را بر عهده گرفت.

در همین حال، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که در پاسخ به تعرض ناوشکن های دشمن آمریکایی به دو نفت کش ایرانی، با موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی، آنها را مورد حمله قرار دادند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • FR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      4 7
      پاسخ
      حتی اگر از منظر راهبردی و با هدف "رسیدن به صلح" به قضیه بنگریم، تنها راه ایران گرفتن تلفات واقعی ِ لااقل ششصد ــ هفتصد نفری از میان تروریست های امریکایی ست. خسارات مالی به تاسیسات و پایگاه ها برای رژیمی که نبض اقتصاد جهانی را همچنان در چنبره ی خود دارد و هر روز در حال غارت کشورهای مختلف در چهارگوشه ی دنیاست أساسا مسئله ی مهمی نیست و محلی از اعراب ندارد. تنها چیزی که سیاستمداران خونخوار و دیوسیرت امریکایی را به پذیرش واقعی صلح و دست کشیدن از سر ایران و پایان "ایرانی کشی" واخواهد داشت.
    • IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      8 1
      پاسخ
      تنگه بسته شده یا محاصره دریایی شده اند چرا ناوهای آمریکا را غرق نمی کنند
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      5 2
      پاسخ
      اگر بتوانید این خوک زرد جنایتکار حرامی را ترور کنید و به جهنمش ساقطش کنید خیلی عالی میشه فتنه ها جنگها میخوابد دل مردم ایران همه انسانهای آزاده خنک میشود
    • احمد IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      ایران نبایداجازه بده آمریکادرهیچکدام ازترفندهاوعملیات جنگی بدون هزینه خارج بشه چون دراونصورت بعنوان یک حربه ونقطه ضعف علیه ایران استفاده وتکرارمیشه.آمریکا به قدرت نظامی وقاطعیت ایرانیها پی برده ومطمئن شده درصورت شروع دوباره جنگ هزینه های بسیارسنگینتری خواهدداد.الان هم که محاصره دریایی کرده صرفا میخوادیه برگ برنده ای برای خروج ازجنگ داشته باشه.ایران فرا ابرقدرته که تونسته یه ابرقدرت روشکست بده!
    • ایرانی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      4 1
      پاسخ
      چی شد.ترامپ.توکه میگفتی نیروی دریایی ایران رانابودکردم.پس این موشکهای غران ازکجااومد.موشکهای مامیدونندبه کجافرودمیان .ولی موشکهای آمریکاست که به مدرسه ودانش آموز و معلم وکشتی بی دفاع ازمهمانی برگشته ومردم رحم نمیکنه..ترامپ کجارفت اون همه لاف که می‌زدی.کشورما برای متجاوز فرش قرمز پهن نمیکنه.هرکی باشه امریکاباشه امارات باشه اسراییل باشه .کشورما متجاوزرا میزنه.وبایدبزنه .حق قانونی اوست.تنگه هرمز وخلیج تاابدفارس متعلق به ایرانه..وامریکاامنبت منطقه رابه هم زده.ایران خانه ماست .خلیج فارس خانه ماست.

