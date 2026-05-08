افزایش بادهای غربی و متلاطم شدن دریا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: آسمان استان صاف در بعدازظهر کمی ابری همراه با غبار محلی و برروی مناطق دریایی استان افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی می‌شود.

او افزود: وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل و جزایر محتمل خواهد بود.

سی سی پور گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود و از دریاروی با شناورهای سبک خودداری شود و شناورهای تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

سی سی پور گفت: از بعدازظهر فردا شنبه تا اواخر وقت یکشنبه تشدید سرعت بادهای غربی سبب مواج شدن خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد شد.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.