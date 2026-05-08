راهداران انسداد موقت یک لاین محور بروجن-لردگان را رفع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل تقیزاده اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه کامیونت ایسوزو در محور بروجن-لردگان (نزدیک پل کربس) منجر به پخش شدن محموله در سطح جاده و لغزندگی و مسدود شدن موقت یک لاین عبوری این مسیر شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی راهداری در محل حاضر شدند و با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط، عملیات پاکسازی و ایمنسازی مسیر را آغاز کردند.
تقیزاده با اشاره به رفع کامل انسداد تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش بیوقفه نیروهای راهداری، انسداد موقت یک لاین در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد و هماکنون تردد در هر دو لاین محور به حالت عادی بازگشته است.
رئیس اداره راهداری بروجن در پایان از رانندگان خواست: سرعت مطمئنه و اصول ایمنی را به ویژه در محورهای پرتردد و ساعات تاریک شب رعایت کنند و هشدار داد: بیاحتیاطی در رانندگی میتواند حوادث ناگواری همچون واژگونی و انسداد جادهها را به همراه داشته باشد.
