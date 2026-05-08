آزادی ۶۱۳ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد استان البرز در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه ای قوه قضاییه، حسین فاضلی هریکندی در خصوص اقدامات انجام شده در مجموعه دادگستری کل استان البرز در راستای کمک به آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمد، اظهار کرد: این گروه از زندانیان عمدتا در نتیجه محکومیت‌های مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی در زندان به سر می‌برند که در دیدار مسئولان قوه قضائیه با قائد شهید امت در هفته قوه قضائیه سال ۱۴۰۳ یکی از موارد مورد تاکید ایشان بود و رئیس قوه قضاییه نیز دستورات موکدی در این زمینه و توجه به وضعیت زندانیان مالی داشت که در نتیجه پیگیری این دستورات در دادگستری کل استان البرز، سال گذشته تعداد تعداد ۶۱۳ نفر از محکومان مالی و ردمال از زندان‌های استان البرز آزاد شدند.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان البرز مجموع ارزش محکومیت‌های مالی محکومان آزاد شده را ۱۷۳۰ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: نکته قابل توجه در این اقدام این است که بیش از ۸۲ درصد به جهت صدور احکام دادگاه‌های استان مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط به میزان ۱۴۲۲ میلیارد تومان بوده است.

وی متذکر شد: همچنین ۱۱ درصد گذشت شاکیان؛ ۲ درصد کمک بلاعوض ستاد دیه کشور، استان، خیرین خاص کشوری و استانی و سایر ارگان ها؛ آورده و پرداخت خانواده محکومان ۲.۵ درصد و تسهیلات بانک‌های عامل نیز نزدیک به ۱ درصد بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در نتیجه پیگیری‌های انجام شده در معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام، شورای حل اختلاف، اداره کل زندان‌ها، خیرین و ستاد دیه استان البرز، تعداد محکومان مالی در زندان‌های استان در دو سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته است، متذکر شد: در سال گذشته تعداد آزادی ناشی از صلح و سازش طرفین پرونده ۲۱۵ نفر بوده که بیانگر ثمربخش بودن اقدامات سازشی است.