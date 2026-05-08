آغاز فصل جوجه آوری انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی در تالاب های چالدران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت آذریار اظهار کرد: تالابهای چالدران زیستگاه های امن برای هزاران قطعه پرنده می باشند که همه ساله این میراث های طبیعی را برای تخم‌گذاری و زادآوری انتخاب می‌کنند

وی گفت: از اواسط فصل بهار و فراهم شدن شرایط مناسب بوم شناسی، بسیاری از گونه‌های پرندگان آبزی و کنارآبزی وارد مرحله حساس تخم گذاری و جوجه آوری شده و تالاب های چالدران در نقطه صفر مرزی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های جوجه آوری پرندگان آبزی در کشور، میزبان گونه‌های متنوعی از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی هستند.

آذریار افزود: در حال حاضر تخم گذاری و جوجه آوری اکثر پرندگانی همچون کشیم بزرگ، کشیم کوچک، حواصیل خاکستری و باکلان کوچک، آنقوت، چنگر در تالاب این شهرستان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: پرندگان در دوره جوجه‌آوری بسیار حساس و آسیب‌پذیر بوده و در صورت احساس خطر و تهدید، پرندگان آشیانه را ترک می‌کنند که این موضوع می تواند بر جمعیت آنها اثرگذار باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران خاطر نشان شد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست چالدران در این ایام به صورت شبانه روز، وضعیت زیستگاه‌ها و مناطق جوجه آوری پرندگان را پایش میدانی نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مطابق مقررات با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.