حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد شماره ۸ اداره کل هواشناسی استان تهران خبر داد و اظهار داشت: فعالیت ناپیوسته یک سامانه بارشی از روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا اواخر وقت شنبه ۱۹ اردیبهشت در استان تهران ادامه دارد.

وی افزود: در بعضی ساعات، بارش باران، مه رقیق، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گردوخاک (به ویژه در نیمه جنوبی استان) و همچنین کاهش محسوس دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت ارتفاعات تصریح کرد: در ارتفاعات، در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، مه‌آلودگی، بارش برف و احتمال کولاک برف و بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

خورشیدی منطقه اثر این سامانه را به ویژه نیمه شمالی استان تهران اعلام کرد و گفت: لغزندگی جاده‌ها به ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش شعاع دید، آبگرفتگی موقت معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر صاعقه، بارش تگرگ، سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و همچنین احتمال خسارت به محصولات و تأسیسات کشاورزی از جمله اثرات این مخاطره است.

وی در پایان تأکید کرد: احتیاط در سفرها به ویژه در مناطق کوهستانی، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از کوهنوردی و صعود به قله‌ها، عدم جابجایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی، پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات کشاورزی و آمادگی راهداری‌ها ضروری است.