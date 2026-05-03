به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از وزش باد شدید تا نسبتاً شدید، احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و همچنین فعالیت سامانه بارشی همراه با بارش باران، رعد و برق و پدیده‌های جوی مخاطره‌آمیز در سطح استان خبر داد.

بر اساس این هشدار، از اوایل وقت فردا (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت) و تا اواخر وقت روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود، به‌گونه‌ای که در مناطق شمالی استان در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نیمه جنوبی، غربی و مرکزی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد.

در این شرایط، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین آسیب به تجهیزات مستقر در ارتفاع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد. همچنین گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و افت محسوس شعاع دید به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، و وقوع طوفان گرد و خاک به‌خصوص در نوار جنوبی و جنوب‌غربی تهران پیش‌بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان تهران در این وضعیت، بر ضرورت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، عدم استقرار در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، خودداری از پرواز گلایدرها، هواپیماهای سبک و بالگردها، پرهیز از توقف در کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات و قله‌ها تأکید کرده است.

در ادامه این هشدار، از فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی به‌ویژه از بعدازظهر روز سه‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) تا صبح چهارشنبه نیز خبر داده شده است. طی این مدت، در استان تهران به‌ویژه نیمه غربی، شمالی و مناطق مرکزی در برخی ساعات بارش باران، مه رقیق، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات استان در برخی ساعات بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق، احتمال رگبار برف و وقوع مه وجود دارد. در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز مه‌آلودگی، بارش برف و احتمال کولاک برف و بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

از پیامدهای این سامانه بارشی می‌توان به لغزندگی معابر و جاده‌ها به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش شعاع دید به دلیل مه، آب‌گرفتگی موقت معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی و خسارت به محصولات و تأسیسات کشاورزی اشاره کرد.

بر این اساس، اداره کل هواشناسی استان تهران بر احتیاط در سفرها به‌ویژه در مناطق کوهستانی، عدم توقف یا تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از جابه‌جایی عشایر و چرای دام در ارتفاعات، پرهیز از طبیعت‌گردی و کوهنوردی، توقف فعالیت بهره‌برداران منابع طبیعی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبروها، حفاظت از محصولات کشاورزی، آمادگی دستگاه‌های امدادی و راهداری‌ها و احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی تأکید کرده است.