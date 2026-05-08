به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی ظهر جمعه در بازدید از روند توسعه آب‌شیرین‌کن چابهار-کنارک، از پیشرفت ۹۵ درصدی مراحل نصب و احداث واحد جدید شیرین‌سازی به میزان ۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در این بازدید روند نصب و تکمیل واحد جدید شیرین‌سازی کارخانه آب‌شیرین‌کن چابهار–کنارک با ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز را مورد بررسی قرار داد.

به گفته وی اجرای این طرح در راستای ارتقای ظرفیت شیرین‌سازی آب و بر اساس مصوبات هیئت دولت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برنامه افزایش ظرفیت این مجموعه به میزان ۲۰ هزار مترمکعب در دستور کار قرار دارد که از این میزان، سال گذشته ۷۵۰۰ مترمکعب به ظرفیت آب‌شیرین‌کن افزوده و وارد مدار بهره‌برداری شد.

سرگلزایی افزود: همچنین واحد جدید با ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب در حال حاضر در مراحل تکمیل واحدهای فرایندی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری وارد مدار بهره‌برداری شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در پایان یادآور شد: با بهره‌برداری از این واحد، گام مهمی در افزایش ظرفیت تولید آب شیرین و تأمین پایدار آب برای شهرهای چابهار و کنارک برداشته خواهد شد.