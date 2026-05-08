به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد برگزار شد، با اشاره به موضوع جنگ، صلح و شرایط منطقه، جنگ را پدیده‌ای شوم، ویرانگر و هراس‌آور توصیف کرد و گفت: جنگ امنیت، رفاه، آرامش و زیرساخت‌های کشورها را نابود می‌کند و بیشترین آسیب را به مردم عادی، به‌ویژه کودکان و سالمندان وارد می‌سازد.

وی اظهار کرد: آنچه انسان‌ها سال‌ها برای آبادانی، رفاه و آسایش خود می‌سازند، در جنگ به ویرانه تبدیل می‌شود و علاوه بر خسارت‌های مالی، جان انسان‌ها و سلامت جسمی و روحی آنان نیز از بین می‌رود و بسیاری از افراد دچار معلولیت و آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند.

امام جمعه موقت بجنورد با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، افزود: در دوران دفاع مقدس هشت ساله، رژیم بعث عراق جنگ را علیه ایران آغاز کرد و ملت ایران تنها برای دفاع از سرزمین، نظام و مردم خود وارد میدان شد. در جنگ‌های اخیر نیز جمهوری اسلامی آغازگر نبوده و در برابر تجاوز دشمنان، دفاع مشروع و مقدس انجام داده است.

حجت الاسلام براتی‌زاده با بیان اینکه جهاد یک حکم الهی، تکلیف شرعی و عبادت است، تصریح کرد: تشخیص شرایط جنگ و صلح در نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه قرار دارد و ولی فقیه با استفاده از نظرات کارشناسان و نهادهای تخصصی همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع و سایر مجموعه‌های مرتبط، شرایط را بررسی و حکم الهی را کشف و اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: اگر ولی فقیه با توجه به مصالح کشور و اسلام تشخیص دهد که شرایط، شرایط جنگ و دفاع است، همه موظف به تبعیت هستند، زیرا این موضوع در چارچوب تکلیف شرعی و دفاع از اسلام و سرزمین اسلامی تعریف می‌شود، همچنین اگر تشخیص بر صلح باشد، همگان باید از این تصمیم تبعیت کنند.

امام جمعه موقت بجنورد در تبیین جایگاه ولایت فقیه گفت: ولی فقیه باید دارای علم، عدالت و اختیار لازم برای اجرای احکام الهی باشد؛ یعنی هم نسبت به مسائل جامعه و مصالح ملی آگاهی کامل داشته باشد، هم از هواهای نفسانی و منافع شخصی دوری کند و هم ابزار و اختیارات لازم برای اجرای تصمیمات را در اختیار داشته باشد.

وی برای تبیین موضوع، به مسئله رؤیت هلال ماه اشاره کرد و افزود: همان‌گونه که در موضوع آغاز یا پایان ماه رمضان، کارشناسان و متخصصان نظر می‌دهند و ولی فقیه بر اساس آن اعلام نظر می‌کند، در مسائل مهم کشور از جمله جنگ و صلح نیز تصمیم‌گیری بر همین مبنا انجام می‌شود.

حجت الاسلام براتی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات جمعیت هلال احمر و گروه‌های جهادی قدردانی کرد و گفت: نیروهای هلال احمر در حوادث طبیعی، سوانح جاده‌ای و همچنین در دوران جنگ، حضوری فعال و مؤثر داشته‌اند و در امدادرسانی، انتقال مجروحان، آواربرداری و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خوش درخشیدند.

وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل بسیج سازندگی اظهار کرد: این نهاد به فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و امروز در قالب گروه‌های جهادی، خدمات گسترده‌ای در مناطق محروم و کم‌برخوردار ارائه می‌دهد.

امام جمعه موقت بجنورد افزود: گروه‌های جهادی در حوزه‌هایی همچون آبرسانی، ساخت و بازسازی منازل محرومان، تهیه جهیزیه برای زوج‌های کم‌بضاعت، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و ارائه خدمات عمرانی و فرهنگی فعالیت دارند و در استان نیز اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.

وی در ادامه با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) و اشاره به سالروز حرکت آن حضرت از مدینه به سمت خراسان، این مناسبت را به مردم و شیعیان تسلیت گفت.

حجت الاسلام براتی‌زاده در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: به اعتقاد کارشناسان سیاسی و نظامی، هدف اصلی دشمنان و آمریکا از فشارها و جنگ‌ها، تغییر نظام جمهوری اسلامی و در ادامه تجزیه ایران بود، اما با ایستادگی مردم و اقتدار نیروهای مسلح، این اهداف ناکام ماند.

وی افزود: دشمنان همچنین به دنبال نابودی توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی بودند، اما موفق نشدند و امروز توان موشکی ایران همچنان به‌عنوان یک قدرت بازدارنده، موجب هراس دشمنان شده است.

امام جمعه موقت بجنورد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که زیر سلطه آمریکا نرفته و در برابر نظام سلطه ایستادگی کرده است و همین مقاومت، هیمنه آمریکا را در جهان تضعیف کرده و بسیاری از کشورها دیگر مانند گذشته از آمریکا هراس ندارند.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی علیه ایران گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران آغاز کرده و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است تا توان و مقاومت مردم را کاهش دهد.

حجت الاسلام براتی‌زاده ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصادی و گرانی ناشی از ساختارهای اقتصادی کشور، چاپ پول و برخی ضعف‌های مدیریتی است، اما بخشی دیگر نیز ناشی از سوءاستفاده برخی افراد و جریان‌هایی است که با احتکار، گران‌فروشی و ایجاد اخلال در بازار، فشار بیشتری به مردم وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی باید با هماهنگی و انسجام کامل، با گران‌فروشی و اخلال در بازار برخورد کنند، زیرا بیشترین آسیب گرانی متوجه اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است.

امام جمعه موقت بجنورد تصریح کرد: مردم ایران همان‌گونه که در جنگ نظامی ایستادگی کردند، با وحدت، همدلی و همراهی مسئولان از جنگ اقتصادی نیز عبور خواهند کرد و دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.