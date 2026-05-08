  استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

براتی‌زاده: تصمیم درباره جنگ و صلح بر عهده ولی‌فقیه است

بجنورد- امام جمعه موقت بجنورد گفت: تشخیص شرایط جنگ و صلح در نظام اسلامی بر عهده ولی‌فقیه است و همه باید بر اساس حکم و تصمیم ایشان عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد برگزار شد، با اشاره به موضوع جنگ، صلح و شرایط منطقه، جنگ را پدیده‌ای شوم، ویرانگر و هراس‌آور توصیف کرد و گفت: جنگ امنیت، رفاه، آرامش و زیرساخت‌های کشورها را نابود می‌کند و بیشترین آسیب را به مردم عادی، به‌ویژه کودکان و سالمندان وارد می‌سازد.

وی اظهار کرد: آنچه انسان‌ها سال‌ها برای آبادانی، رفاه و آسایش خود می‌سازند، در جنگ به ویرانه تبدیل می‌شود و علاوه بر خسارت‌های مالی، جان انسان‌ها و سلامت جسمی و روحی آنان نیز از بین می‌رود و بسیاری از افراد دچار معلولیت و آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند.

امام جمعه موقت بجنورد با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، افزود: در دوران دفاع مقدس هشت ساله، رژیم بعث عراق جنگ را علیه ایران آغاز کرد و ملت ایران تنها برای دفاع از سرزمین، نظام و مردم خود وارد میدان شد. در جنگ‌های اخیر نیز جمهوری اسلامی آغازگر نبوده و در برابر تجاوز دشمنان، دفاع مشروع و مقدس انجام داده است.

حجت الاسلام براتی‌زاده با بیان اینکه جهاد یک حکم الهی، تکلیف شرعی و عبادت است، تصریح کرد: تشخیص شرایط جنگ و صلح در نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه قرار دارد و ولی فقیه با استفاده از نظرات کارشناسان و نهادهای تخصصی همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع و سایر مجموعه‌های مرتبط، شرایط را بررسی و حکم الهی را کشف و اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: اگر ولی فقیه با توجه به مصالح کشور و اسلام تشخیص دهد که شرایط، شرایط جنگ و دفاع است، همه موظف به تبعیت هستند، زیرا این موضوع در چارچوب تکلیف شرعی و دفاع از اسلام و سرزمین اسلامی تعریف می‌شود، همچنین اگر تشخیص بر صلح باشد، همگان باید از این تصمیم تبعیت کنند.

امام جمعه موقت بجنورد در تبیین جایگاه ولایت فقیه گفت: ولی فقیه باید دارای علم، عدالت و اختیار لازم برای اجرای احکام الهی باشد؛ یعنی هم نسبت به مسائل جامعه و مصالح ملی آگاهی کامل داشته باشد، هم از هواهای نفسانی و منافع شخصی دوری کند و هم ابزار و اختیارات لازم برای اجرای تصمیمات را در اختیار داشته باشد.

وی برای تبیین موضوع، به مسئله رؤیت هلال ماه اشاره کرد و افزود: همان‌گونه که در موضوع آغاز یا پایان ماه رمضان، کارشناسان و متخصصان نظر می‌دهند و ولی فقیه بر اساس آن اعلام نظر می‌کند، در مسائل مهم کشور از جمله جنگ و صلح نیز تصمیم‌گیری بر همین مبنا انجام می‌شود.

حجت الاسلام براتی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات جمعیت هلال احمر و گروه‌های جهادی قدردانی کرد و گفت: نیروهای هلال احمر در حوادث طبیعی، سوانح جاده‌ای و همچنین در دوران جنگ، حضوری فعال و مؤثر داشته‌اند و در امدادرسانی، انتقال مجروحان، آواربرداری و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خوش درخشیدند.

وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل بسیج سازندگی اظهار کرد: این نهاد به فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و امروز در قالب گروه‌های جهادی، خدمات گسترده‌ای در مناطق محروم و کم‌برخوردار ارائه می‌دهد.

امام جمعه موقت بجنورد افزود: گروه‌های جهادی در حوزه‌هایی همچون آبرسانی، ساخت و بازسازی منازل محرومان، تهیه جهیزیه برای زوج‌های کم‌بضاعت، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و ارائه خدمات عمرانی و فرهنگی فعالیت دارند و در استان نیز اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.

وی در ادامه با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) و اشاره به سالروز حرکت آن حضرت از مدینه به سمت خراسان، این مناسبت را به مردم و شیعیان تسلیت گفت.

حجت الاسلام براتی‌زاده در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: به اعتقاد کارشناسان سیاسی و نظامی، هدف اصلی دشمنان و آمریکا از فشارها و جنگ‌ها، تغییر نظام جمهوری اسلامی و در ادامه تجزیه ایران بود، اما با ایستادگی مردم و اقتدار نیروهای مسلح، این اهداف ناکام ماند.

وی افزود: دشمنان همچنین به دنبال نابودی توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی بودند، اما موفق نشدند و امروز توان موشکی ایران همچنان به‌عنوان یک قدرت بازدارنده، موجب هراس دشمنان شده است.

امام جمعه موقت بجنورد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که زیر سلطه آمریکا نرفته و در برابر نظام سلطه ایستادگی کرده است و همین مقاومت، هیمنه آمریکا را در جهان تضعیف کرده و بسیاری از کشورها دیگر مانند گذشته از آمریکا هراس ندارند.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی علیه ایران گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران آغاز کرده و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است تا توان و مقاومت مردم را کاهش دهد.

حجت الاسلام براتی‌زاده ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصادی و گرانی ناشی از ساختارهای اقتصادی کشور، چاپ پول و برخی ضعف‌های مدیریتی است، اما بخشی دیگر نیز ناشی از سوءاستفاده برخی افراد و جریان‌هایی است که با احتکار، گران‌فروشی و ایجاد اخلال در بازار، فشار بیشتری به مردم وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی باید با هماهنگی و انسجام کامل، با گران‌فروشی و اخلال در بازار برخورد کنند، زیرا بیشترین آسیب گرانی متوجه اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است.

امام جمعه موقت بجنورد تصریح کرد: مردم ایران همان‌گونه که در جنگ نظامی ایستادگی کردند، با وحدت، همدلی و همراهی مسئولان از جنگ اقتصادی نیز عبور خواهند کرد و دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.

