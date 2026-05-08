۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

بررسی میزان و نحوه افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه و موسسات غیردولتی

اولین جلسه رسمی شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه های غیردولتی ایران، در سال ۱۴۰۵ برگزار شد دراین جلسه آخرین اقدامات در خصوص رشته های یکبار پذیرش ومیزان و نحوه افزایش شهریه دانشجویان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال متاجی دبیرکل اتحادیه دانشگاه های غیردولتی ایران، از برگزاری اولین جلسه رسمی شورای مرکزی این اتحادیه در سال ۱۴۰۵ به دلیل محدودیت‌های حاضر به صورت مجازی در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبرداد.

براساس اعلام دبیرکل اتحادیه دانشگاه های غیردولتی ایران دراین جلسه : پیشنهاد هماهنگ سازی حقوق و دستمزد و ابلاغ نهایی آن به دانشگاه های این زیر نظام، راهکارهای پیشنهادی در خصوص چگونگی تمدید احکام کارکنان و اعضای هیئت علمی در شرایط حاضر، آخرین اقدامات در خصوص موضوع رشته های یکبار پذیرش، میزان و نحوه افزایش شهریه دانشجویان در سال تحصیلی پیش روبررسی شد.

تصمیمات مربوط متعاقبا اطلاع رسانی خواهند شد.

زهرا سیفی

