۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

توقیف نفتکش متخلف «اوشن کوی» توسط نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، تکاوران دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی یک عملیات ویژه، نفتکش متخلف اوشن کوی (OCEAN KOI) را که در صدد ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود، توقیف کرده و به کشور بازگرداندند.

در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با حکم قضایی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با طرح‌ریزی یک عملیات ویژه در دریای عمان، نفتکش متخلف اوشن کوی (OCEAN KOI) حاوی محموله نفتی جمهوری اسلامی ایران را که با سوءاستفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود، توقیف کرد.

در این عملیات تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی ارتش، نفت کش متخلف را به سواحل جنوبی کشور هدایت کردند و به مراجع قضایی تحویل دادند.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقتدرانه از منافع و دارایی‌های ملت ایران در آب‌های منطقه ای کشورمان دفاع نموده و با هیچ متخلف و متجاوزی مسامحه نخواهد کرد.

نفیسه عبدالهی

    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      با زور و قدرت تمام با امریکای جهانخوار باید تعامل کرد امریکا جز زبان زور نمیفهمد در مقابل پولها و اموال توقیف شده ایران طی دهه های گذشته و زیانهای مالی جانی که به ملت مملکت ایران زده کشتیهای امریکایی صهیونیستی و شرکای اروپایی عربی امریکا را توقیف و اموال ایران را اینجوری بدست آورید و الا با زبان خوش و توسل به مذاکره و سازمانهای بی خاصیت بین المللی پوچ نمیتوان حقوق ضایع شده مردم ایران را بازستاند دنیا دنیای زور و قدرت است ضعفا پایمال میشوند قانون در روی کاغذ است حق ملت را باید از گلوی امریکا گرفت
    • عطا شاهی مریدی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      باعرض سلام وخسته نباشید خدمت تکاوران ونیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خسته نباشید دلاوران نام آوران پیروز باشید جانم فدای ایران و رهبر ایران زنده باد رهبر ایران.
    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      يعني چي حامل نفت ايران ؟

