توقیف نفتکش متخلف «اوشن کوی» توسط نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، تکاوران دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی یک عملیات ویژه، نفتکش متخلف اوشن کوی (OCEAN KOI) را که در صدد ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود، توقیف کرده و به کشور بازگرداندند.

در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با حکم قضایی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با طرح‌ریزی یک عملیات ویژه در دریای عمان، نفتکش متخلف اوشن کوی (OCEAN KOI) حاوی محموله نفتی جمهوری اسلامی ایران را که با سوءاستفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود، توقیف کرد.

در این عملیات تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی ارتش، نفت کش متخلف را به سواحل جنوبی کشور هدایت کردند و به مراجع قضایی تحویل دادند.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقتدرانه از منافع و دارایی‌های ملت ایران در آب‌های منطقه ای کشورمان دفاع نموده و با هیچ متخلف و متجاوزی مسامحه نخواهد کرد.