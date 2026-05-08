دستگیری قاتل در صحنه جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: صبح امروز و در پی دریافت خبری مبنی بر مرگ یک جوان در منزلی واقع در یکی از کوچه های خیابان فرخی شهر یزد بلافاصله ماموران کلانتری ۱۳ در محل حاضر شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با جسد غرق در خون جوانی حدوداً ۳۴ ساله که اثر ضربات چاقو در بدنش مشهود بود مواجه شدند. لازم به ذکر است وی اهل یکی از استان های جنوبی کشورمان است که به همراه دوستانش در استان یزد ساکن شده بودند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: با توجه به این موضوع هماهنگی قضایی انجام و پس از تحقیقات میدانی، قاتل جوان و فرد دیگری توسط عوامل پلیس شهرستان یزد در محل دستگیر شدند.

وی گفت: شایان ذکر است؛ علت و انگیزه قتل در دست بررسی است.