به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «عدالت مصنوعی»، «داوطلبان جنگ ۲: نبرد مرگ و زندگی»، «کارو»، «مسابقه»، «تا مدار ۱۰ درجه»، «صلح با زندگی»، «پیک»، «من دشنام می‌دم»، «مردی که کوچک می‌شود»، «خرس‌های بونی بازگشت به زمین»، «بین دو سپیده دم»، «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا»، «هدیه»، «لوتر: سقوط خورشید»، «رکود بزرگ»، «ای‌ایران»، «وحشت در رودخانه»، «سر پر از عسل»، «بلوک ۱۶»، «رابطه»، «تک تیراندازها»، «دیپ»، «گلابی غول پیکر»، «کوه تاراناکی»، «ناخدا دندان خنجری و گنج لاماراما» و «سکسکه» پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما و «عدالت مصنوعی»

فیلم سینمایی جدید «عدالت مصنوعی» به کارگردانی سیمون کاسال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

داستان‌این فیلم با بازی ورونیکا اچگی، آلبرتو آمان، تامار نوواس، آلبا گالوچا، لوسیا مونیز، پائولا مورادو، سانتی پرگو، خوزه آفونسو پیمنتل و لدیسیا سولا؛ درباره یک قاضی است که به تحقیق درباره مرگ مرموز خالق نرم‌افزاری برای هوش مصنوعی قضایی می‌پردازد.

فیلم سینمایی جدید «داوطلبان جنگ ۲: نبرد مرگ و زندگی» به کارگردانی چن کایگه جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آرتور چن، وو جینگ، ژانگ زیفنگ و ژو یاون؛ داستان ورود ارتش داوطلب چین به میدان نبرد چول‌وُون در میانه جنگ برای مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به کره را روایت می‌کند، جایی که در مه ۱۹۵۱ نیروهای ۶۳ام ارتش داوطلب به‌دستور فرماندهان وارد نبردی خونین با چندین لشکر از ارتش سازمان ملل می‌شوند و باید جایگاه خود را در یکی از سخت‌ترین درگیری‌های جنگ حفظ کنند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی احمد مرادپور جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

دراین فیلم خواهیم دید: می‌می‌(خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال‌های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه زندگی می‌کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند.

مریلا زارعی، پیمان مقدمی‌ و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو»‌ ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «مسابقه» به کارگردانی کیم هیونگ جو جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

داستان‌ این فیلم با بازی لی بیونگ هون، یو آه‌این و کو چانگ سِئوک درباره هو هیون یکی از بازیکنانِ بازیِ بادوک در کره جنوبی است که در مسابقه‌های مختلف شرکت می‌کند و بزرگانِ‌این بازی را در کشورهای ژاپن و چین که در صدر هستند شکست می‌دهد و خودش را به همه به عنوانِ یک بازیکنِ حرفه‌ای معرفی می‌کند. او که در مسابقه‌های مختلفِ کشوری همیشه قهرمان است در یکی از مسابقه‌های نمایشی با کودکی به نام لی چانگ هو روبه‌رو شده و متوجه هوشِ فوق العاده او می‌شود. بعد از چند بار امتحان هو هیون تصمیم می‌گیرد که با درخواستِ خانواده لی چانگ هو او را به عنوانِ پسرخوانده به خانه خود ببرد و او را همانند فرزندانش بزرگ کند و از کودکی آموزش‌های حرفه‌ای بادوک را به او بدهد.

شبکه سه «پیک» را پخش می‌کند

فیلم تلویزیونی «تا مدار ۱۰ درجه» به کارگردانی مهرداد خوشبخت پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

دراین فیلم خواهیم دید: پارسا فرزند ناخدا یاور است که برای تصویربرداری از انتقال نفت توسط نفتکش به کشورهای خارجی، راهی سفری دریایی می‌شود.‌این در حالی است که به دلیل مقتضیات شغل پدر، پارسا همواره دچار تعارضات اساسی با او بوده اما حمله دزدان دریایی خلیج عدن به نفتکش‌ ایران و عملیات موفقیت آمیز نیروی دریایی ارتش به فرماندهی ناخدا یاور با دزدان، محملی برای تغییر نگاه پارسا نسبت به پدرش می‌شود.

داریوش فرهنگ، محمود عزیزی، زنده‌یاد حسن جوهرچی، حسین مهری و افشین نخعی در فیلم تلویزیونی «تا مدار ۱۰ درجه» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «صلح با زندگی» به کارگردانی اَکن پاندیر جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۸:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی آربن آکیس، گورور چیچکوغلو و کادیر برتان خواهیم دید: باریش پسربچه‌ای است که در ورزش فوتبال استعداد زیادی دارد او در زمان بچگی‌اش در سانحه تصادف یکی از پاهایش را از دست می‌دهد. پس از آن حادثه ابتدا ضربه روحی شدیدی به او وارد می‌شود. سپس کم کم با کمک مادرش آیسل و معلم ورزش مدرسه‌شان یلماز ورزش را شروع می‌کند.

فیلم سینمایی جدید «پیک» به کارگردانی دانیل کالپارسورو جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۶ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آرون پایپر، ماریا پدرازا و لوئیس توسار درباره ‌ایوان یک جوان جاه طلب است که برای به دست آوردن پول بیشتر وارد کار حمل پول بین کشورها برای فرار از مالیات یا پاک کردن پول‌های کثیف می‌شود. پس از مدتی او متخصص در پولشویی در دنیای لوکس و خطرناک باندهای فساد اقتصادی گرفتار می‌شود. ‌ایوان پس از مدتی تصمیم می‌گیرد برای خودش کار کند و توسط یک شهردار فاسد خود را به ثروتمندان اسپانیا نزدیک می‌کند.

شبکه چهار سیما و «مردی که کوچک می‌شود»

فیلم سینمایی جدید «من دشنام می‌دم» به کارگردانی کریک جونز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی رابرت آرامایو، پیتر مولان و ماکسین پیک؛ داستان زندگی جان دیویدسون را روایت می‌کند؛ پسری ۱۲ ساله که در آغاز داستان در سال ۱۹۸۳ در شهری در اسکاتلند همراه خانواده‌ خود که متعلق به طبقه کارگر است، زندگی می‌کند. او نوجوانی آرام و علاقه‌مند به فوتبال است. اما درست زمانی که قرار است استعدادیابی عملکرد او را در زمین ببیند، دچار تیک‌ها و رفتارهای کنترل‌نشده ناشی از سندرم تورت می‌شود؛ بیماری‌ای که در آن زمان قابل تشخیص نبود.

فیلم سینمایی جدید «مردی که کوچک می‌شود» به کارگردانی جان کونان جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جین دوجاردین، ماری جوزه کروز و دافنه ریچارد آمده است: پل یک کارگاه کشتی سازی دارد و در خانه‌ای ساحلی با همسرش الیز و دخترشان میا زندگی می‌کند. روزی هنگام شنا در دریا او شاهد یک پدیده جوی می‌شود و چند روز بعد احساس می‌کند به تدریج کوچک تر می‌شود. مراجعه او به پزشک و انجام معاینات هم چیزی نشان نمی‌دهد. او آن قدر کوچک می‌شود که هم اندازه عروسک دخترش و حتی در حد یک مورچه تقلیل می‌یابد به طوری که فریادهای کمک خواهی‌اش به گوش همسر و دخترش نمی‌رسد.

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «خرس‌های بونی بازگشت به زمین» به کارگردانی هویدا لین پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: برامبل با برادرش برایان و مردی به نام ویک زندگی می‌کند. آنها دوستان خوبی برای هم هستند تا این که گربه‌ای به نام آوی از سیاره دیگری به آنجا می‌آید و به دور از چشم ویک و برایان، برامبل را اذیت می‌کند.

فیلم سینمایی «بین دو سپیده دم» به کارگردانی سلمان ناصر پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان‌این فیلم با بازی موکاهیت کوکاک، نزاکت اردن، اونال سیلور و بدیر بدیر؛ درباره دو برادر به نام‌های خلیل و قدیر است که در کارخانه قدیمی‌ پارچه بافی پدرشان کار می‌کنند. قدیر به اسما علاقمند است و قرار است به زودی به خواستگاری او برود. روزی که قرار است قدیر برای دیدن والدین اسما به خانه آنها برود یکی از کارگران کارخانه به نام مراد در اثر بخار آب یکی از دستگاه‌های قدیمی‌ می‌سوزد و او را به بیمارستان می‌رسانند.

فیلم سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی کریستیان تیده جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان‌ این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر؛ مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگی‌ها و زباله‌ها که باعث مرگ جانوران آبی می‌شوند تلاش می‌کند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد انها آمده است. زینگ ربوده می‌شود و بچه‌ها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زباله‌های شهر است مشکوک می‌شوند.

فیلم تلویزیونی «هدیه» به کارگردانی مسعود فرخنده جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان‌ این فیلم درباره حسن پسر نوجوانی است که بسیار علاقه دارد برای خانم معلمش که به عنوان معلم نمونه انتخاب شده هدیه بزرگی بخرد.‌ این در حالی است که پدر حسن به دلیل شکستگی پا خانه نشین شده و خانواده آنها در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برند.

حمید ابراهیمی، بیتا خردمند، مجتبی بیطرفان و شهرزاد کیانی در فیلم تلویزیونی «هدیه» بازی کرده‌اند.

شبکه نمایش فیلمی از آدام مک‌کی پخش می‌کند

فیلم سینمایی «لوتر: سقوط خورشید» به کارگردانی جیمی‌ پین پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی اندی سرکیس، سینتیا اریوو و ادریس البا آمده است: یک کارآگاه پلیس به نام لوتر که توسط یک قاتل زنجیره‌ای به زندان افتاده است با همکاری دوست قدیمی‌ پلیسش و نگهبان زندان از زندان فرار می‌کند تا قاتل زنجیره‌ای را به دام بیندازد.

فیلم سینمایی «رکود بزرگ» به کارگردانی آدام مک کی پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کریستین بیل، رایان گاسلینگ، استیو کارل، برد پیت و کارن گیلان؛ داستان معامله گرانی به نام شورت را بیان می‌کند که تنها در دوره کوتاه، موقع بالا رفتن بهای سهام و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند.‌ این گروه منفور معامله‌گران دراز مدت هستند که بازار را تا بالاترین حد آن سوق می‌دهند.

فیلم سینمایی «ای‌ ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: در بحبوحه انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله می‌رود و مردم را آزار می‌دهد. او برای آن که منطقه تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد حکومت نظامی‌ اعلام می‌کند. کسبه بازار، معلم‌ها و دانش آموزان مدرسه با او مقابله می‌کنند و فرزندش را می‌آزارند.

اکبر عبدی، حمید جبلی، محمد ورشوچی و غلامحسین نقشینه در فیلم سینمایی «ای‌ ایران» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «وحشت در رودخانه» به کارگردانی ماتیو هولمز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان‌این فیلم با بازی هرمیون کورفیلد، جیکوب جونیور نینگول، جیک رایان؛ ازاین قرار است که سال ۱۹۴۶ چهار غواص توسط یک گروه خلافکار استخدام می‌شوند تا شمش‌های طلایی را برای آنها از یک رودخانه بیرون بکشند اما مورد حمله یک کوسه قرار می‌گیرند.

فیلم سینمایی «سر پر از عسل» به کارگردانی تیل اسویگر جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کلیر فورلانی، امیلی مورتیمر و گرتا اسکچ درباره آمادئوس دامپزشکی بازنشسته است که پس از مرگ همسرش مارگارت، پسرش نیک متوجه حواس پرتی او شده و آمادئوس را با خود به خانه‌اش می‌برد. سارا همسر نیک، نمی‌تواند با کارهای آمادئوس کنار بیاید و مدام با آمادئوس دعوا دارد و این دعواها باعث می‌شود که نیک تصمیم بگیرد آمادئوس را به آسایشگاه ببرد.

فیلم سینمایی «بلوک ۱۶» به کارگردانی ریچارد دانر جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بروس ویلیس، یاسین بی، دیوید مورس، جنا استرن، کیسی سندر، سیلک کوزارت، دیوید زایاس و رابرت راکی آمده است: یک مامور پلیس که سال‌های زیادی مشغول به کار بوده و خسته و فرسوده شده موظف به انجام یک ماموریت مهم می‌شود. او باید یک شاهد را از بازداشتگاه به دادگاه انتقال دهد.

فیلم سینمایی «رابطه» به کارگردانی پوران درخشنده جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان پسری به نام ناصر است که نوجوانی ناشنوا و لال است که قادر به‌ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست. پدر و خواهرش به او بی‌توجه‌اند و دل سوزاندن مادر به حال او بی فایده است. ناصر تحت فشار اطرافیان و خانواده از همه کس و همه چیز دلزده است، اما پس از آن که معلمش او را در عدم برقراری رابطه با اطرافیان مقصر می‌داند به خود می‌آید.

زنده‌یاد پرویز پورحسینی، زنده‌یاد خسرو شکیبایی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «رابطه» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه افق

فیلم سینمایی «تک تیراندازها» به کارگردانی یی مو ژانگ و مو ژانگ جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی یانگشنگ چن، یو ژانگ وایتی لیو خواهید دید: تک تیرانداز چینی به نام لو در طول جنگ کره با آمریکا توانسته در مدت کمی‌ تعداد زیادی از سربازان آمریکایی را زخمی‌ کند. آمریکایی‌ها یک گروه تک تیرانداز حرفه‌ای را فرستاده‌اند تا او را برای تضعیف روحیه چینی‌ها زنده دستگیر کنند. لو و گروه جوانش که اکثرا جوان‌های داوطلب هستند برای بازگرداندن جنازه دوستشان به منطقه خطرناکی اعزام می‌شوند. لو در همان ابتدای کار متوجه می‌شود این یک تله است.

شبکه کودک و «دیپ»

انیمیشن سینمایی «دیپ» به کارگردانی جولیو ساتو گارپید پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش می‌شود.

داستان این اثر از این قرار است که در سال ۲۱۰۰ زمانی که انسان‌ها برای همیشه زمین را ترک کرده‌اند مستعمره‌ای از جانوران عجیب و غریب در اعماق اقیانوس تشکیل شده است. دیپ اختاپوسی سر به هوا که آخرین بازمانده از نژاد خود است به همراه دو دوست دیگر آنجا زندگی می‌کند.

فیلم سینمایی «گلابی غول پیکر» به کارگردانی آمالی نسبی فیک، یورگن لردام و فیلیپ‌ اینشتین لیپسکی جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش می‌شود.

دراین انیمیشن خواهید دید: بچه فیلی به نام سباستین و دوست گربه‌اش میچو پیامی‌ از شهردار گمشده در یک بطری در دریا پیدا می‌کنند و درمی‌یابند که او در یک جزیره مرموز است. آن‌ها به همراه مخترع باید یک سفر خطرناک برای نجات شهردار را شروع کنند و برای‌این سفر یک گلابی غول‌پیکر را تبدیل به کشتی ماجراجویی‌شان می‌کنند.

شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «کوه تاراناکی» به کارگردانی رچل‌هاوس پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بای‌رون کول، الیزابت اتکینسون و فرن ساترلند؛ درباره سام نوجوانی بی‌باک است که در پی پیوند با فرهنگ نیاکان خود، قدم به یک ماجراجویی متفاوت می‌گذارد. او امیدوار است که با این کار، خستگی ناشی از مبارزه با سرطان خود را از بین ببرد.

فیلم سینمایی «ناخدا دندان خنجری و گنج لاماراما» به کارگردانی یان آندریس آندِرسِن جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آندرس باسمو کریستینسن، تووا نووتنی، فریتیوف سوهیم و وینگار پترسون خواهیم دید: پینکی در کودکی پدر خود را از دست داده است و فردی به نام انگشت دراز او را بزرگ کرده است. انگشت دراز دزد دریایی است. او به همراه کاپیتان دندان خنجری برای تصاحب گنج لاما راما به آن سرزمین می‌رود. پینکی نیز به طور اتفاقی با آنها همراه شده و باعث می‌شود که آنها به سرزمین لاماراما راه پیدا کنند.

شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان

فیلم سینمایی «سکسکه» به کارگردانی مالهوترا پی سیدهارت جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

دراین فیلم با بازی رانی موکرجی، نیراج کابی و ساچین خواهیم دید: نینا ماتور یک معلم مشتاق با یک مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد، از سندرم تورست رنج می‌برد. وضعیت او باعث می‌شود که او صداهای غیر قابل کنترل از خود بروز دهد. اگر چه او در ۵ سال گذشته در تلاش برای تدریس ناموفق بوده است، ولی توسط مادرش و برادر کوچک‌ترش حمایت می‌شود.