جمهوری اسلامی در برابر فشارها با قدرت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: پس از شکست طرح موسوم به «کاروان آزادی» که از سوی آمریکا مطرح شده بود، برخی تحرکات و اقدامات تنش‌آفرین در منطقه صورت گرفت.

وی ابراز کرد: امروز شمار زیادی از کشتی‌ها در محدوده تنگه هرمز متوقف شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران با اعمال مدیریت دقیق و مقتدرانه، تلاش کرده است ضمن حفظ امنیت منطقه، مانع ایجاد اختلال برای کشورهایی شود که روابط اقتصادی و سیاسی عادی با ایران دارند.

خطیب جمعه گلپایگان با اشاره به تعرض صورت گرفته به یکی از نفتکش‌های ایرانی تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از سپاه و ارتش، پاسخی قاطع و کوبنده به این اقدام دادند و نشان دادند که در برابر هرگونه شرارت و تهدید، با اقتدار عمل خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی کشور، برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان است و ملت ایران اطمینان داشته باشند که نیروهای مسلح با هوشمندی و آمادگی کامل از امنیت و منافع ملی دفاع خواهند کرد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه فشار و تهدید، با قدرت از حقوق ملت دفاع می‌کند و نیروهای مسلح کشور برای مقابله با هر نوع شرارت احتمالی آمادگی کامل دارند.