حل مشکل سنواتی اساتید پیام نور؛ تعیین تکلیف ۱۵۰ پرونده فاقد قرارداد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، ایوبی نژاد از آغاز فرآیند صدور احکام تمدید قرارداد سال ۱۴۰۵ اساتید پیمانی خبر داد و گفت: با دستور ریاست دانشگاه، پرونده ۸۰۰ نفر از اعضای علمی مورد بررسی دقیق قرار گرفت که حکم تمدید قرارداد ۵۰۰ نفر از آن‌ها صادر شده است.

وی با تشریح آخرین اقدامات این دبیرخانه اظهار داشت: طی دو جلسه اخیر هیئت اجرایی، وضعیت آموزشی، پژوهشی و صلاحیت عمومی اعضای علمی پیمانی و پیمانی‌دائم بررسی شد. بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی، قرارداد اساتیدی که موفق به اخذ پایه ترفیع استحقاقی سال ۱۴۰۴ شده‌اند، برای سال ۱۴۰۵ تمدید و جهت صدور حکم به اداره کل امور اداری ارسال گردید.

‌فرصت دوباره به اساتید جامانده از ترفیع

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور با اشاره به وضعیت ۳۰۰ نفر از اعضای علمی که به دلایل مختلف موفق به کسب پایه ترفیع سال ۱۴۰۴ نشده‌اند، تصریح کرد: هرچند طبق قانون امکان تمدید قرارداد در این مرحله میسر نبود، اما با نگاه حمایتی ریاست دانشگاه، مهلت جدیدی برای این دسته از همکاران در نظر گرفته شده است. مراتب به صورت کتبی به استان‌ها ابلاغ شده و این آخرین فرصت برای بارگذاری مستندات و ثبت درخواست ترفیع جهت بررسی مجدد پرونده‌هاست.

‌تعیین تکلیف پرونده‌های فاقد قرارداد سال گذشته

دبیر هیئت اجرایی جذب به تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات سنواتی اساتید اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ با بررسی‌های دقیق چندماهه، وضعیت ۱۵۰ پرونده فاقد قرارداد در قالب اعطای ماندگاری و تبدیل وضعیت حل شد. همچنین به ۷۰ نفر از اعضای مشمول کسر امتیاز پژوهشی نیز مهلتی جهت تقویت آثار علمی داده شد.

‌ ایوبی‌نژاد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت انضباط اداری و علمی خاطرنشان کرد: دانشگاه ناگزیر به اجرای قوانین است؛ چنانکه در سال گذشته علیرغم میل باطنی، ۱۶ نفر از اعضای رسمی‌ آزمایشی به پیمانی تنزل یافته و با ۱۵ نفر نیز قطع همکاری صورت گرفت. لذا از اساتیدتقاضا می‌شود جهت جلوگیری از تبعات قانونی، فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و تبدیل وضعیت خود را در موعد مقرر قانونی انجام دهند.