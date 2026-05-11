۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۸

امروز آخرین مهلت درخواست انتقال اعضای هیئت علمی در دانشگاه پیام نور

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور از تمدید مهلت ثبت درخواست ماموریت و انتقال اساتید این دانشگاه در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ایوبی‌نژاد از تمدید مهلت ثبت درخواست ماموریت و انتقال اساتید این دانشگاه در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: متقاضیان تنها تا پایان وقت اداری امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. ‌

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های واصله از سوی همکاران علمی و به منظور تسهیل در فرآیند رسیدگی به امور رفاهی و اداری اساتید، بازه زمانی ثبت درخواست‌های ماموریت و انتقال برای سال جاری تمدید شده است. ‌

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور افزود: اعضای علمی که متقاضی استفاده از این تسهیلات هستند، موظفند در مهلت تعیین شده به سامانه جامع دانشگاه (ERP) به نشانی erp.pnu.ac.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت و بارگذاری مدارک لازم اقدام نمایند. ‌

دبیر هیئت جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور تاکید کرد: این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و تمامی درخواست‌ها باید صرفاً از طریق سامانه مذکور ارسال شود تا در سیر مراحل قانونی و بررسی‌های هیئت اجرایی جذب قرار گیرد.

کد مطلب 6825830
زهرا سیفی

