به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعید رضا عاملی طی گفتگوی در بخش اول سخنان مشروح خود با اشاره به تاریخچه جنگ‌افروزی‌های قدرت‌های جهانی، خاطرنشان کرد: پس از تصویب منشور ملل متحد، امیدهایی در سطح جهان برای تجربه جهانی عاری از جنگ شکل گرفت، اما ایالات متحده از دهه ۱۹۵۰ میلادی مجدداً چرخه جنگ‌های متعدد را در جهان آغاز کرد.

سعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تحلیل ابعاد جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: این جنگ که در قالب درگیری‌های ۱۲ روزه و عملیات رمضان صورت گرفت، فاقد هرگونه مشروعیت از سوی نهادهای بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل و حتی کنگره آمریکا بود و به صورت کاملاً یک‌جانبه و ظالمانه علیه مردم شریف ایران اجرا شد.

بودجه نظامی آمریکا؛ ۱.۵ تریلیون دلار برای جنگ‌افروزی در کنار فقر گسترده داخلی

وی با اشاره به بودجه سال ۲۰۲۶ ایالات متحده گفت: از مجموع حدود ۷.۹ تریلیون دلار بودجه آمریکا، حدود ۱.۵ تریلیون دلار (معادل ۱۳ تا ۱۴ درصد کل بودجه) به بخش دفاعی و ایده‌های جنگ‌طلبانه اختصاص یافته است؛ در حالی که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ضریب جینی نزدیک به ۰.۴۸ نشان‌دهنده شکاف عمیق اجتماعی در داخل آمریکاست.

حضور فاخر مردم؛ بازگشت نسل جوان به جبهه انقلاب و نشاط اجتماعی فراگیر

وی با توصیف حضور مردم در روزهای اخیر اظهار داشت: امروز ظرفیت عظیم مردمی به میدان آمده و حضور بسیار فاخری رقم خورده است. ما دوباره یکدیگر را پیدا کردیم؛ نسلی که فاصله‌ای با جریان انقلاب داشت، مجدداً به جبهه انقلاب بازگشته و همه با همدلی برای حفاظت از ایران بزرگ، تمامیت ارضی و دریایی کشور در میدان حاضر شده‌اند.

تنگه هرمز؛ زرادخانه اقتصادی ایران و تغییر معادلات جهانی

استاد دانشگاه تهران و رئیس شورای تحول علوم انسانی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز به زرادخانه اقتصادی ایران تبدیل شده و بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، تغییرات بسیار مهمی را در سطح جهان رقم زده است. برآوردها نشان می‌دهد قیمت نفت که از بشکه‌ای ۷۵ دلار آغاز شده، به ۱۴۰ دلار می‌رسد. اگرچه هنوز این قیمت به صورت رسمی تثبیت نشده، اما در بازار نفت با تحویل فوری عملاً خریدها با این رقم انجام می‌شود.

اثرات زنجیره‌ای نفت بر صنایع جهانی؛ از گردشگری تا ساختمان

عاملی با تشریح اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت نفت خاطرنشان کرد: نفت به صورت مستقیم بر طیف وسیعی از فرآورده‌ها از جمله سوخت هواپیما، محصولات پتروشیمی و سایر میعانات تأثیر می‌گذارد. اما اثر جانبی آن بر تمام صنایع مرتبط با نفت نیز سرایت می‌کند؛ صنعت گردشگری که نیازمند سوخت هواپیما و بنزین است، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و بیش از ۳۰۰ قلم کالای ساختمانی نیز مستقیماً از این نوسانات قیمت متأثر می‌شوند.

ناشناخته‌های دفاعی ایران؛ عامل بازدارندگی و توقف سریع جنگ

رئیس شورای تحول علوم انسانی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر جنگ ادامه یابد، قدرت دفاعی ایران دارای ناشناخته‌های زیادی است که در صورت به کارگیری، امور اعجاب‌انگیزی در سطح جهانی رقم خواهد خورد و منجر به توقف سریع جنگ خواهد شد؛ بنابراین جنگی طولانی در پیش نخواهد بود.