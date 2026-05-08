۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

واژگونی پراید در اتوبان کاشان-قم ۵ مصدوم داشت

کاشان - رئیس مرکز اورژانس کاشان از واژگونی خودرو سواری پراید در اتوبان کاشان-قم در ظهر جمعه و مصدومیت پنج نفر خبر داد.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی پراید در اتوبان کاشان-قم اظهار کرد: این حادثه بعد از مجموعه گردشگری روناک رخ داد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت خبر، آمبولانس از پایگاه های قائم و سپهری از ۱۱۵ و یک دستگاه امبولانس از هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: پنج مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق حادثه توسط مسئولین مربوطه انجام خواهد شد.

