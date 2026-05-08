به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر امور خارجه روسیه گفت: غرب قدر نتایج جنگ جهانی دوم را نمی‌داند، جنگی که گمان می‌رفت پایه‌های توسعه مسالمت ‌آمیز بلندمدت جهان را مستحکم کند.

«سرگئی لاوروف» امروز جمعه طی سخنرانی در آیین اهدای تاج گل به نمادهای یادبود در ساختمان این وزارتخانه در مسکو افزود: نازیسم نه تنها از نظر ایدئولوژیک، بلکه در تلاش برای بازنویسی تاریخ، خود را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: بسیاری در اروپا دیگر از اعلام آشکار تمایل خود برای تکرار تجربه هیتلر و آمادگی برای حمله جدید به روسیه شرم ندارند و دموکراتها در بروکسل افکار انتقام ‌جویانه آلمان را تشویق می‌کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه هشدار داد: کسانی که ولادیمیر زلنسکی را به ابزاری مستقیم و «پیش‌قراول» تجاوز غرب علیه روسیه تبدیل کرده‌اند، تلاش می‌کنند که مشکلات بیشتری ایجاد کنند.

لاوروف تأکید کرد: روسیه باید هرگونه تهدید امنیتی ناشی از خاک اوکراین را از بین ببرد و من این را با صراحت و با قبول تمام مسئولیت آن می گویم که اگر آنچه نازی‌های احیا شده در غرب اکنون از طریق اوکراین انجام می‌دهند، اتفاق بیفتد، هیچ رحمی به آنها نخواهیم کرد.