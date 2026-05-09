۶۰ روستای الیگودرز راه دسترسی ندارند

حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در شهرستان الیگودرز ۴۳۷ روستا وجود دارد، تقریباً حدود ۶۰ روستای این شهرستان فاقد راه دسترسی هستند. این در حالی‌ست که این روستاها سکنه دارند.

مشکل راه دسترسی در برخی روستاهای الیگودرز

وی عنوان کرد: وقوع سیلاب‌ها در هنگام بارندگی‌ها نیز موجب می‌شود که بسیاری از راه‌های روستایی این شهرستان دچار مشکل شوند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته از سوی اداره کل راهداری لرستان، روستاهای این شهرستان با مشکلات زیادی در حوزه راه مواجه هستند، گفت: امیدواریم با توجه ویژه راهداری لرستان، این مشکلات رفع شوند.

احداث ۲۶ کیلومتر راه در الیگودرز

عارف امرایی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته قریب به ۲۶ کیلومتر راه‌سازی در شهرستان الیگودرز انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین حدود ۴۰ کیلومتر نیز عملیات بهسازی و روکش آسفالت در راه‌های اصلی و روستایی اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، افزود: همچنین در محورهای شریانی شهرستان الیگودرز ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است.

قول احداث و بهسازی راه‌ها با تأمین اعتبارات جدید

امرایی، تصریح کرد: در مجموع بیش از ۸۵ کیلومتر بهسازی، راه جدید و روکش آسفالت در سطح شهرستان الیگودرز انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌شده که در بخش «شول‌آباد» شهرستان الیگودرز بین ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر بحث روکش آسفالت جدید داشته باشیم، گفت: برای سایر بخش‌های شهرستان الیگودرز نیز که حدود پنج بخش هستند، یک سری قراردادها منعقد شده و امیدواریم که بتوانیم با تأمین منابع مالی در سال جاری و با پیگیری‌های نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین راهداری کشور، بتوانیم مطالبات مردم را پاسخ دهیم.