به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای خان‌طومان شامگاه جمعه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان، مردم شهیدپرور و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در آستان مقدس امامزاده عباس ساری برگزار شد.

در این مراسم، یاد و خاطره شهدای مدافع حرم به ویژه شهید والامقام «حسین کمالی» گرامی داشته شد و حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کردند.

مزار شهید حسین کمالی که در ورودی محوطه آستان مقدس امامزاده عباس ساری قرار دارد، در حاشیه این مراسم مورد استقبال و زیارت شرکت‌کنندگان قرار گرفت و فضای معنوی خاصی به مراسم بخشیده بود.

سخنرانان این آیین با اشاره به رشادت‌های شهدای خان‌طومان، امنیت و عزت امروز کشور را مرهون جانفشانی شهدا دانستند و بر ضرورت تبیین فرهنگ مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع و ایثار به نسل جوان تأکید کردند.

همچنین در پایان این مراسم، مداحان اهل بیت (ع) به مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت پرداختند و حاضران با نوای معنوی مداحی، یاد شهدای مدافع حرم را گرامی داشتند.