  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۷

آیین گرامیداشت شهدای خان‌طومان در امامزاده عباس ساری برگزار شد

آیین گرامیداشت شهدای خان‌طومان در امامزاده عباس ساری برگزار شد

ساری- آیین گرامیداشت شهدای خان‌طومان با محوریت شهید «حسین کمالی» در آستان مقدس امامزاده عباس ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای خان‌طومان شامگاه جمعه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان، مردم شهیدپرور و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در آستان مقدس امامزاده عباس ساری برگزار شد.

در این مراسم، یاد و خاطره شهدای مدافع حرم به ویژه شهید والامقام «حسین کمالی» گرامی داشته شد و حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کردند.

مزار شهید حسین کمالی که در ورودی محوطه آستان مقدس امامزاده عباس ساری قرار دارد، در حاشیه این مراسم مورد استقبال و زیارت شرکت‌کنندگان قرار گرفت و فضای معنوی خاصی به مراسم بخشیده بود.

سخنرانان این آیین با اشاره به رشادت‌های شهدای خان‌طومان، امنیت و عزت امروز کشور را مرهون جانفشانی شهدا دانستند و بر ضرورت تبیین فرهنگ مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع و ایثار به نسل جوان تأکید کردند.

همچنین در پایان این مراسم، مداحان اهل بیت (ع) به مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت پرداختند و حاضران با نوای معنوی مداحی، یاد شهدای مدافع حرم را گرامی داشتند.

کد مطلب 6824102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها