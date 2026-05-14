۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب ناپایداری دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی و برروی خلیج فارس و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از دریاروی با شناورهای سبک و رفت و آمد شناورهای تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

حمزه نژاد افزود:فردا نیز همین شرایط جوی و دریایی در استان مورد انتظار است و دما نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دارد.

